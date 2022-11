annonse

Migrantene om bord på skipet Ocean Viking har skapt strid mellom Italia, som har nølt med å la migrantene gå i land, og Frankrike, som mener de har rett til det.

Den norske båten har skapt diplomatisk krangel i Europa, og EU innkaller til krisemøte, skriver NTB.

Nå griper Norge inn i den fastlåste situasjonen, og har godtatt å motta migranter fra Ocean Viking.

– Regjeringen har besluttet at Norge skal tilby relokalisering fra skipet Ocean Viking, bekrefter statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet til TV 2.

Skipet leies av organisasjonen SOS Méditerranée, en sammenslutning av organisasjoner med sete i Frankrike, Tyskland, Sveits og Italia. Eieren er Høyland Offshore.

Forrige uke lot Frankrike skipet anløpe havn etter at Italia, Hellas, Kypros og Malta hadde avvist den. SOS Méditerranée mener at de redder mennesker i havsnød, mens andre beskylder dem for å enten drive eller fasilitere menneskesmugling.

I alt befant det seg 234 migranter om bord i skipet. Norge tar imot tjue av dem, og begrunner det med «den ekstraordinære humanitære situasjonen».

