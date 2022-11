annonse

Mange nordmenn har insistert på å ha store hus og gjerne også hytter med boligstandard. Nå klager de over høy strømregning.

I år har E24 intervjuet folk og bedrifter som merker de høye strømprisene på lommeboken.

I juli skrev de om eieren av en halvannen etasjes stor hytte ved Skien og eieren av en hytte på 90 kvadratmeter på Sørlandet, en sak som Resett formidlet. Begge to klaget over høy strømregning, selv om de etter sigende hadde strammet inn forbruket.

Selv om den ene hytteeieren hadde byttet ut dusj med sparedusj, anskaffet solcellepanel og smartsystem, kjøpt inn ved, dusjer mindre og skrur av lyset, var strømforbruket fortsatt merkbart, fortalte han avisen. Han la skylden på Jonas Gahr Støre.

Snittstørrelsen på boliger i Norge er 120 kvadratmeter, ifølge forskningsinstituttet Nova. Flertallet er imidlertid på 140 til 250 kvadratmeter. Av Norges over 2,3 millioner boliger i 2010 var det bare 62.000 som hadde bruksareal under 30 kvadrat.

Sist ut i E24s serie over personer med store hus og hytter som er frustrert over strømregningen er en mann fra Bergen. Han eier en treetasjers bolig, og har nå mottatt regningen for forrige måned – på hele 20.018 kroner.

– Jeg skal riktignok varme opp tre etasjer. Men 20.000 var et sjokk, sier mannen til E24. Til sammenligning var fakturaen for september på 5.600 kroner.



Iført en tynn t-skjorte lar mannen seg avbilde av E24 mens han viser frem strømregningen. Nå legger han skylden på strømleverandøren Fjordkraft, og har allerede sagt opp sin avtale med selskapet.

Mannen har en Fjordkraft-avtale kalt «Forutsigbar Strømpris», som skal sikre at fakturert sum holder seg innen et visst spekter fra måned til måned uavhengig av svingninger i kraftmarkedet.

Nå mener mannen seg villedet av avtalens navn. – Jeg har googlet ordet. Forutsigbart betyr noe som er forventet. Den regningen jeg fikk var alt annet enn forventet, argumenterer han.

Mange nordmenn har tegnet prissikringsavtaler fra kraftselskaper via strømleverandørene, men stadig flere vil nå ut av kontraktene etter markant fall i spotprisen. E24 skriver at 15-20 prosent av norske strømkunder har slike variable avtaler.

– Mange har fått en ekstra høy regning for oktober. Dette skyldes at prissikringer gjort på et tidligere tidspunkt ikke har tatt høyde for det kraftige fallet i spotprisen.

– Det har slått uheldig ut for kunder med variabelavtaler. Det er svært beklagelig, og noe vi gjerne skulle vært foruten, skriver Fjordkraft i en e-post til E24.

