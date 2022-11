annonse

Det er ikke alltid lett å si hvor skillet mellom arbeidstaker og frilanser går. Nå vil regjeringen stramme inn på at folk i virkeligheten arbeider i ansettelsesliknende forhold, men formelt går på frilanskontrakt.

Hovedregelen i norsk rett er likevel klar: Hvis man tar del i den daglige driften, har faste arbeidstider og løpende mottar instruksjoner, er man sannsynligvis arbeidstaker, og skal derfor etter loven ha fast ansettelse. Arbeidsgiveren skal på sin side betale arbeidsgiveravgift til staten og sørge for feriepenger, forsikring og pensjon.

Hvis man bestemmer sin egen arbeidstid og i hovedsak fungerer som ekstern leverandør av innhold til den daglige driften, heller det i retning av at man er frilanser. Da opererer man gjennom et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, er selv ansvarlig for feriepenger, forsikring og pensjon, og har overskudd etter skatt som inntekt.

Nå vil Jonas Gahr Støres regjeringen skjerpe skillet mellom arbeidstaker og frilanser. Det er i tråd med regjeringens uttalte mål om et arbeidsliv hvor heltid og fast ansettelse er normen, og vil dessuten kunne gi staten økte skatteinntekter.

– Hvis du bærer en uniform med logoen til et firma, og du ikke selv bestemmer hvordan du skal gjøre arbeidet ditt, trekker det i retning av at du ikke kan defineres som selvstendig næringsdrivende. Da kan det være at du reelt sett er arbeidstaker, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til E24.

– Vi har sett en fremvekst av utradisjonelle måter å organisere arbeid på, blant annet gjennom digitale plattformer, som har gjort problemstillingen rundt hvem som reelt sett er arbeidstakere mer og mer utbredt, sier Persen videre.

Det er ikke bare i pressede eller volatile bransjer bruken av frilansere er blitt utbredt. Også hos appbaserte selskaper som formidler varer mellom selger og kjøper, opererer budene gjerne som selvstendig næringsdrivende med eget firma.

Persen viser til Aleris-dommen, hvor 22 omsorgsarbeidere i 2019 i tingretten og deretter i 2021 i lagmannsretten fikk medhold i at de i virkeligheten var ansatt, selv om Aleris, nå Stendi, formelt hadde rigget dem som selvstendig næringsdrivende konsulenter.

Saken endte med at saksøkerne i alt ble tilkjent 24 millioner kroner i erstatning, skrev VG. Norske domstoler er kjent for heftige erstatninger for brudd på arbeidsmiljøloven, ikke minst i saker som gjelder usaklig oppsigelse og ulovlig bruk av midlertidig ansettelse.

I 2010 fikk Adresseavisen svi på pungen for å ha fordekt en arbeidstaker som frilanser. Den aktuelle personen hadde arbeidet i desken fra 2004 til 2009, og ble tilkjent hundre prosent fast ansettelse samt erstatning og oppreisning på 265.000 kroner.

Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold

– Regjeringens lovforslag

En potensiell konsekvens av Aleris-dommen er at arbeidsgiveren eller frilanseren selv ikke vil kunne påberope seg frilanserens fri vilje. Nå legger som sagt også regjeringen opp til at flere ikke skal kunne avtale seg vekk fra fast ansettelse, frivillig eller ei.

– Med dette forslaget vil det være enklere for de som befinner seg i en «gråsone» mellom arbeidstaker og oppdragstaker å avklare sin rettsstilling. Lovendringen sikrer rettigheter som sykepenger, pensjon og regulert arbeidstid for personer som i realiteten er arbeidstakere, men likevel er blitt klassifisert som oppdrags[takere], sier Persen til E24.

Forslaget til en rekke endringer i arbeidsmiljøloven ble fremlagt for Stortinget i dag, skriver regjeringen på sine nettsider. Regjeringen følger dermed opp Fougner-utvalgets anbefalinger, som kom frem til at ansettelsesvernet bør styrkes på grunn av utviklingen av kompliserte selskapsstrukturer og nye måter å innrette arbeidslivet på.

