annonse

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) har fått flere varsler på seg.

Fra før har Pinnerøds partikollega Thor Arne Angelsen sagt til Avisa Nordland at han har sendt inn varsler mot Pinnerød, fordi Pinnerød og tre andre politikere skal ha satt ut rykter om at Angelsen er mentalt syk. Fredag gikk to Høyre-politikere ut i samme avis med historier som underbygger Angelsens anklage.

Nettavisen skriver at nok et varsel er sendt inn om ordføreren. Dette varselet er er fra Pinnerøds tidligere varaordfører, Synne Bjørbæk i Rødt.

annonse

Også dette varselet handler om at Pinnerød skal ha svart på politisk uenighet med å spre rykter om at Bjørbæk er mentalt syk.

– Det fikk meg til å føle meg veldig maktesløs og det har skapt mange ubehagelige situasjoner for meg. Jeg tør nesten ikke å tenke på hvor mange som har trodd på disse ryktene. Det er umulig å forsvare seg mot, sier Bjørbæk.

Dette siste varselet ble sendt inn straks etter at Arbeiderpartiet fullførte sin behandling av det første varselet. Partiet landet da på at ordfører Pinnerød ikke hadde gjort noe galt, skriver Avisa Nordland.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT