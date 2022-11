annonse

Dette er hensynsløs, meningsløs adferd. Det vitner om grenseløs mangel på respekt.

Ærlig talt. Disse «aktivistene» som går til angrep på kunst og blokkerer veier og slikt, de må nå møtes med unison avvisning. Dette er helt uakseptabel oppførsel der man ikke oppnår noe annet enn å irritere, rote til og skape problemer for folk i hverdagen sin. Det koster enorme summer. Det finnes mye bedre virkemidler å ta i bruk om du vil bli hørt.

Om noe, så blir nok folk bare irriterte og får et negativt inntrykk av klimaaktivister. Jeg tviler sterkt på at dette er noe som gjør at de får mer gehør.

Men de fortsetter jo bare. Her forleden forsøkte aktivister å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuséet. I Berlin ble nylig en kvinne drept, fordi nødetatene ikke kom seg frem til et ulykkessted i tide. De har blokkert veier og annen infrastruktur ved mange anledninger. Det spiller ingen rolle om de kaller seg «Extinction Rebellion» eller «Stopp oljeletingen». Det de driver med er pur idioti, både av hensyn til debatten rundt klima- og naturkrisen, og av hensyn til andre mennesker.

Dette er hensynsløs, meningsløs adferd. Og vi som samfunn må stigmatisere dårlig oppførsel. Vi kan ikke fortsette å bruke et unnskyldende språk. Dette er ikke aktivisme. Disse sakene dreier seg som kriminalitet. Dette er skadeverk. Det er sabotasje. Det handler om at mennesker blir hindret fra å komme seg på jobb, eller hjem til seg og sine. Det handler om at andre mennesker må rydde opp i rotet disse skaper, og betale regningen de etterlater seg.

En ting er at dette må straffes hardt. En annen ting er hvordan vi som samfunn forholder oss til det. Vi må i mye større grad gjøre det klart at dette ikke er en legitim måte å aksjonere på. Her har medier og andre toneangivende samfunnsengasjerte et viktig ansvar.

Dette stikker dypere enn bare at vi ønsker oss en pen og ren by. Dette handler om respekt. Respekt for andres eiendom. Respekt for andre menneskers rett til å leve sine liv i fred fra deg og dine påfunn. Respekt for samfunnet rundt deg. Disse menneskene har ikke noe av det. Og det vil påvirke oss negativt på mange andre måter enn skadeverk og sabotasje, i årene fremover. Hvis du har så lite respekt for dine medmennesker at du griser til eiendelene deres, blokkerer veiene deres og gjør hærverk på folks eiendom eller på offentlige plasser vi, da er det ikke mange du gidder å ta hensyn til på din vei.

