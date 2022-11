annonse

– Det er enighet om tap og skade.

På klimatoppmøtet i Egypt har landene kommet til enighet om et fond som skal sikre støtte til fattige land som rammes av klimaendringene. Det opplyser blant andre Norges og Maldivenes delegasjoner.

En støtteordning knyttet til det som kalles «tap og skade», har vært et av de vanskeligste temaene på klimatoppmøtet.

Lørdag ettermiddag har landene imidlertid kommet til enighet.

– Det er enighet om tap og skade, sier Maldivenes miljøminister Aminath Shauna til nyhetsbyrået AP.

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) bekrefter dette.

– For et par minutter siden ble det enighet mellom alle de viktige gruppene om formuleringer rundt dette nye fondet på «tap og skade», sier han til NRK.

Også en EU-kilde som nyhetsbyrået AFP har snakket med, bekrefter opplysningen.

Maldivene er en av øystatene som er svært sårbare når havet stiger som følge av global oppvarming, og som derfor kan få et stort behov for hjelp.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Dette har vært et hett tema under toppmøtet, delvis fordi rike land ikke vil gi sin tilslutning til noe som senere kan gjøre dem utsatt for søksmål og erstatningskrav.

Lørdag ettermiddag kom vertslandet Egypt med et nytt utkast til hovedbeslutning på møtet. Her er det nye fondet med i teksten. Flere betingelser tidligere satt av EU, er imidlertid ikke inkludert.

Etter det NTB erfarer, er det en annen tekst det nå er blitt enighet om. Innholdet i den er foreløpig ikke kjent.

