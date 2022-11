annonse

Dagen før fotball-VM i Qatar sparkes i gang har Gianni Infantino fått nok av kritikken fra Europa. Jeg føler meg homofil og handicappet, sier Fifa-sjefen i oppsiktsvekkende tale.



Det ble en pressekonferanse utenom det vanlige i dag, selv etter fotballens standarder. Mediene har satt søkelyset på at verdensmesterskapet arrangeres av Qatar, en religiøst konservativ stat, herunder om vestlige fotballfans’ sikkerhet virkelig er så godt ivaretatt som landets myndigheter garanterer.

Hvis man før ikke var i tvil om at Qatar ville holde sine ord om å tillate alkohol, ikke forfølge LHBT-personer og sikre levelige kår for landets migrantarbeidere, er man det kanskje nå etter at myndighetene i går gjorde helomvending og forbyr inntak av øl på stadionene, stikk i strid med tidligere lovnader.

Pressen ville i dag derfor vite om Fifa kan forsikre at Qatar ikke vil gå tilbake på andre løfter, for eksempel om LHBT. Men Fifa-sjef Gianni Infantino, av italiensk fødsel og innvandret til Sveits, valgte angrep som beste forsvar.

– I et timelangt utfall som fikk de internasjonale reporterne i rommet til å måpe vantro, fortalte sveitseren at europeiske kritikere bevisst fremstiller vertsnasjonen feil, oppsummerer The Sun fra dagens pressekonferansen.

For det var ikke måte hvor mange etnisiteter og sårbare grupper Infantino – en hvit, heterofil mann fra Europa – mente seg å tilhøre.

– I dag føler jeg meg qatarsk. I dag føler jeg meg arabisk. I dag føler jeg meg afrikansk. I dag føler jeg meg homofil. I dag føler jeg meg handicappet. I dag føler jeg meg som en migrantarbeider, sa Infantino til pressen.

– Selvsagt er jeg ikke qatarsk, arabisk, homofil eller handicappet, presiserte Fifa-sjefen etter sin retoriske tale. – Men jeg var sønn av arbeidsinnvandrere, så hvordan de hadde det. Ikke i Qatar, men Sveits.

– Jeg ble mobbet som barn fordi jeg hadde rødt hår og fregner. Pluss at jeg var italiener og ikke snakket tysk.

Med bakgrunn i sine egne opplevelser kom Infantino dermed til poenget, nemlig at Europa ikke er det spor bedre.

– Denne kritikken er dypt urettferdig. Du begynner ikke med å beskylde, krangle, fornærme. Du begynner med å engasjere deg. Vi har hørt mange moralske lekser fra Europa og den vestlige verden, var blant det Infantino sa.

– Men vi europeere bør beklage de neste 3.000 årene for det vi har gjort de siste 3.000 årene før vi begynner å preke om moral. Reform og endring tar tid. Det tok Europa hundrevis av år. Den eneste måten å sammenligne måloppnåelser på er engasjement og dialog, ikke ved å hamre det inn og fornærme.

– Du vil sikkert fortelle meg om lovverket her, at du kan fengsles for å være homofil. Men mange land har slike lover. Sveits hadde det i 1954, da de arrangerte verdensmesterskapet. Ja, du kan si det er dumt man ikke kan være åpen homofil. Men hvor mange homofile ble forfulgt i Europa før, spurte Infantino.

Tusentalls migrantarbeidere, i hovedsak fra Sør- og Sørøst-Asia, har mistet livet under oppføringen av blant annet åtte stadioner på grunn av dehydrering og fall fra stilas. Det kommer på toppen av usle arbeidskår.

– Siden 2014 har 25.000 migranter dødd på vei til Europa. Den siste kantonen i Sveits gav kvinner stemmerett så sent som i 1990-årene, og det skjedde bare på grunn av høyesterett. Slik var mentaliteten for bare noen år siden. Så alt jeg ber om er at folk engasjerer seg, hjelper, ikke splitter. Verden er splittet nok.

– Denne uken har jeg lest at noen fans ikke burde juble for England fordi de ser indiske ut. Dette er rasisme. Det er pur rasisme. Alle i verden har rett til å juble for hvem de vil.

