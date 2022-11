annonse

Mens alles øyne er rettet mot Ukraina, «invaderer» russerne nå et annet land – bare at stridsvognene er byttet ut med skjønnheter og sang.

Nå sparkes Fifa World Championship løs i Qatar. Samtidig glimrer Russlands landslag med sitt fravær, utestengt av det internasjonale fotballforbundet Fifa på grunn av Vladimir Putins pågående angrepskrig mot Ukraina.

Putin kan likevel ha funnet en bakvei inn til verdensmesterskapet, har The Sun avdekket. Derfra kan han promotere russiske interesser og samtidig dra inn kjærkomne millioner til landets tungt sanksjonerte økonomi.

annonse

– Russland har invadert verdensmesterskapet gjennom å hale i land megaavtaler verdt millioner – og sende sexy utøvere for å opptre på Qatars glittersprakende show i fans-områdene, skriver The Sun.

Les også: «Svindyrt»: Sjekk VM-prisene på øl og burger

Det skal dreie seg om hundre-, hvis ikke tusenvis av russere som har inntatt hovedstaden Doha. Dette er mulig fordi avtalene ble inngått før Russlands invasjon av Ukraina 24. februar og Qatar ikke vil avslutte dem.

annonse

The Sun skal ha påvist at russiske telefon- og techselskaper, cateringfirmaer og tilbydere av VIP-sjåførtjenester er til stede i Doha. Qatars World Cup Supreme Committee har avslått å kommentere avisens funn.

The Sun har snakket med den 24 år gamle sangeren og skuespilleren Maria fra Moskva. Hun forteller at hun «ikke støtter Putin og ikke har peiling på hvorfor han startet denne krigen». Maria er bekymret for sin far Aleksandr (54), som mente han hadde plikt til å verve seg som frivillig og nå er i Ukraina.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT