Henleggelsen vil få etterspill.

Komiker Atle Antonsen ble anmeldt av forfatter Sumaya Jirde Ali etter å ha kommet med rasistiske ytringer på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo for noen uker siden. Statsadvokaten valgte fredag å henlegge saken, noe som skapte reaksjoner i sosiale medier.

– Det kan endre seg. Riksadvokaten kan ha et annet syn, skriver VG-kommentator Astrid Meland, som peker på at Antirasistisk senter har besluttet å klage på henleggelsen.

Kravet for å dømme for hensynsløs atferd (paragraf 266) er at det kan konstaterer at handlingen er gjort med forsett, altså med hensikt. Statsadvokaten mener nemlig at det ikke kan bevises at Antonsen med forsett forsøkte å være hensynsløs, skremmende eller plagsom mot Ali. Antonsens forklaring blir vektlagt. Han sier at dette var et forsøk på humor.

– Og det kan være vanskelig å bevise forsett her, skriver Meland.

Når det gjelder paragraf 186 derimot, stiller det seg litt annerledes

– Her holder det å handle grovt uaktsomt – altså uforsiktig – og samtidig oppføre seg krenkende nok. Og man kan handle grovt uaktsomt også om man skulle prøve seg på humor, skriver VG-kommentatoren.

Det er mange meninger om statsadvokatens beslutning. Og siste ord er ikke sagt i saken.

