annonse

Det sprer seg en sterk misnøye i norsk næringsliv.

Dette fremkommer i en fersk undersøkelse som NHO, Finans Norge, Virke og Rederiforbundet har gjort blant sine medlemmer, at det sprer seg en sterk misnøye med regjeringen i norsk næringsliv.

83 prosent av de spurte mener at regjeringen fører en politikk som i svært liten eller liten grad tar hensyn til bedriftenes behov.

annonse

I undersøkelsen, som er lagt ut på NHOs nettsider, kan vi lese følgende:

«Det siste året har bedriftene fått et uventet kostnadssjokk i fanget. Regjeringen har fulgt opp med et historisk skattesjokk i forslaget til statsbudsjett. De foreslåtte skatteøkningene øker usikkerheten og svekker fremtidsutsiktene for bedrifter over hele landet. Uforutsigbarhet rundt rammevilkårene skader investeringsviljen og kan gjøre kapitalmarkedet i Norge mindre attraktivt. Vi hører allerede om store prosjekter som er satt på vent eller er skrinlagt. Mange har fått permitteringsvarsler.»

Les også: Sentralbankenes Catch-22 (+)

annonse

78 prosent er svært eller ganske misfornøyd med skatte- og avgiftspolitikken til regjeringen.

«I Norge har vi god tradisjon for at store endringer bygger på bred politisk forankring og samarbeid med arbeids- og næringslivet. Det gjelder særlig skattepolitikken. Det er ikke alltid vi er enige, men vi har i hvert fall hatt en god dialog og lyttet til hverandre. Vi reagerer derfor særlig på at de massive skatteøkningene i forslaget til statsbudsjett kommer brått på og uten utredning», heter det i undersøkelsen.

Over 73 prosent av de spurte sier de får redusert driftsresultat som følge av det foreslåtte statsbudsjettet, mens 47 prosent sier de får reduksjon i antall årsverk.

«Det er bedriftene som skaper liv i bygd og by. Det er bedriftene som sørger for skatteinntekter og gir jobb til folk», skriver næringslivsorganisasjonene.

2 361 medlemsbedrifter i Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og NHO har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion i perioden 1.–7. november.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT