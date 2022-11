annonse

Det er allerede velkjent at norske journalister har mørkerøde partipolitiske preferanser.

Så sent som i fjor viste Medieundersøkelsen 2021 at 43 prosent av norske journalister ville ha stemt på de sosialistiske partiene Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne hvis det var stortingsvalg.

Med ytterligere 34 prosent som foretrekker Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville venstresiden ha fått tre fjerdedelers flertall på Stortinget. I virkeligheten, etter valget i 2021, har de en majoritet på 56 prosent.

Norske journalister blir stadig mer venstrevridde. Slik lød Kristin Clemets tolkning av tallene, formidlet gjennom et leserinnlegg i Aftenposten. Clemet er leder av tankesmien Civita og tidligere Høyre-politiker.

Er norske høyskoler og universiteter også et ynglested for fremtidige sosialister? Det er langt fra sikkert. Den årlige partimålingen blant studenter ble nylig lagt frem, og gir Høyre 21,4 prosent oppslutning – en oppgang på 11 prosentpoeng, melder Universitas. Tilsvarende faller Arbeiderpartiet til 15,7 prosent.

Samtidig viser det seg at Sosialistisk Venstreparti står sterkt blant de studentene som stemmer rødt. Partiet får 19,8 prosent på Sentios måling, og blir dermed det største partiet på venstresiden i politikken.

Som hovedregel er det lederen av det største partiet i en parlamentarisk blokk som blir Norges statsminister. Hvis partimålingen var et stortingsvalg, ville SVs partileder Audun Lysbakken trolig overta etter Jonas Gahr Støre.

Studenter flest har dårlig råd. Fra Lånekassen mottar de basisstøtte på 129.000 kroner i året, noe som fordelt på tolv måneder gir en utbetaling på 10.750 kroner. Mange er derfor avhengige av deltidsjobb for å få endene til å møtes.

Statsviter og valgforsker Svein Tore Marthinsen setter likevel ikke studentenes flokking rundt SV i sammenheng med økonomi, men trekker frem høy intellektualitet og ikke minst etisk bevissthet rundt miljø som delforklaringer.

– SV har alltid vært store blant studenter, så det er ikke så overraskende. SV er et parti som scorer bedre blant folk med utdanning, og jo høyere utdanning du har, jo mer tilbøyelig er du til å stemme SV, sier Marthinsen til Nettavisen.

– Det dreier seg selvfølgelig om politikken. Miljøpolitikk og utdanningspolitikk er områder som SV ønsker å være sterke på, og som de scorer bedre på enn i andre saker. Det er også studenter i større grad opptatt av enn eldre.

Valgforsker Johannes Bergh understreker derimot overfor Universitas at studentene «også lever i samfunnet». Bergh ser derfor ikke på SV-populariteten som oppstått i et vakuum på campus, men viser til at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet også går kraftig tilbake i befolkningen som helhet.

Bergh legger også større vekt på studentenes egeninteresser for å forklare vrakingen av Ap til fordel for SV: I likhet med andre grupper i samfunnet er studentene seg selv nærmest, altså mest opptatt av egne kår.

1.002 studenter fra høyskoler og universiteter over hele landet svarte på Sentios partimåling, som pågikk fra 26. september til 12. oktober i år.

PS. Audun Lysbakken har varslet sin avgang som SV-leder. Det blir derfor hans etterfølger som må utfordre Støre over statsministerjobben.

