Atle Antonsen trekker seg fra «Kongen befaler».

Kjendiser vil ikke lenger kunne vinne en byste i gull av ansiktet til «kongen» Atle Antonsen.

– Atle Antonsen trekker seg fra ny sesong av Kongen befaler, og en nyinnspilt julespesial av programmet vil ikke sendes som planlagt.

Det bekrefter Warner Bros. Dicoverys kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i en pressemelding, gjengitt av NTB.

– Atle har vært åpen med oss og offentligheten om at han ønsker å ta noen nødvendige runder med seg selv. Vi er enige om at det ikke er riktig at han samtidig er på jobb for oss, og at jobben med å finne ny programleder for vårens sesong av Kongen befaler nå påbegynnes, skriver McBride.

