Energi Norge mener regjeringens høyprisskatt på kraft kan være i strid med EØS-avtalen.

– Høyprisbidraget kan få store konsekvenser for disponering av vannet i magasinene, Det påvirker kraftmarkedet i hele Norden. Vi kan ikke se at regjeringen har utredet de EØS-rettslige konsekvensene av skatten, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge til Klassekampen.

EU har innført tiltak for å ta tilbake profitt fra kraftselskaper. Men Energi Norge hevder at regjeringen går mye lengre enn EU, det kan være brudd på EØS-avtalen.

De mener at forskjellene gjør at regjeringens skatteforslag griper mye sterkere inn i energimarkedene enn EU legger opp til.

– EU-kommisjonen kan reagere på dette. Det kan bli en sak for Esa hvor Norge får pålegg om å slutte med denne skattleggingen. Da må man i så fall starte nye runder om hvordan bransjen skal skattlegges, sier Løvseth.

Hun sier videre at de hører fra samarbeidspartnere i EU-land er at Norge i stadig større grad er ansett som en uforutsigbar aktør som ikke følger spillereglene i energimarkedet. Man innfører skatt med tilbakevirkende kraft, uten utredninger. Løvseth ser problemer:

– Det er veldig skadelig for tilliten og muligheten til å tiltrekke seg investeringer på viktige felt som havvind, sier hun.

