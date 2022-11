annonse

Kostnadene kan komme opp i 30 milliarder kroner.

Fornebubanen skulle opprinnelig koste 4,5 milliarder kroner. Men prislappen har vokst langt utover dette for lengst. Akkurat nå er prislappen på 23,4 milliarder kroner, og det er høyst trolig at den blir betydelig større enn dette.

Andreas Christiansen Halse, tidligere SV-politiker og nå fagsjef i tankesmien Agenda, er medlem i Sløseriprisens jury, og har nominert Fornebubanen til årets sløseripris.

– Kostnadene kan dra seg mot 30 milliarder kroner. Og ingen vet hvor det stopper. Det opprinnelige anslaget på 4,5 milliarder ser nå ut som en dårlig vits, sier Halse til Nettavisen.

Han tror at prosjektet hadde fortonet seg annerledes dersom folk på forhånd hadde kjent til de store kostnadene.

– Det ville nok vært helt annerledes om Oslos innbyggere og politikere fikk muligheten til å vurdere den faktisk prisen, fremfor fantasiprisen, sier han.

– Denne tunnelen har vært et mareritt for norske skattebetalere. Og marerittet er ikke over. En skal lete lenge for å finne mer ekstreme eksempler på kostnadseksplosjoner på lignende prosjekter.

