annonse

Det koster å fornærme tyske politikere.

Mens andre vestlige land stort sett har lagt lockdown og strenge coronarestriksjoner bak seg, er det fortsatt en del restriksjoner i forbindelse med covid-19 i Tyskland. Det er for eksempel påbudt å bruke munnbind på kollektivtransporten mange steder i landet.

Å uttrykke seg kritisk til dette kan være forbundet med en viss risiko, da myndighetene slår hardt ned på protester og folk som måtte gå litt langt i sin kritikk av politikerne.

annonse

Süddeutsche Zeitung rapporter at en mann, som har innrømmet å sende en e-post til to politikere er idømt en bot på 16 500 euro eller drøyt 170 000 norske kroner for dette.

Han skal ha beskrevet politikerne som «løgnaktige, korrupte, maktsyke, karakterløse og æreløse skapninger», «komplette idioter» og «profesjonell kriminelle», som fortjener å settes i fengsel.

De to politikerne som var gjenstand for fornærmelsene var ministerpresidenten i Bayern, Markus Söder, og minister for indre anliggende i Bayern, Joachim Herrmann.

annonse

Les også: Har skrevet bok om inflasjon: – Brukes bevisst for å øke makten til de rike og staten (+)

Slipper unna

Den konservative avisen Junge Freiheit ser boten i kontrast til hvordan tyske myndigheter angivelig lar militante klimaaktivister, hvorav et vesentlig antall har blokkert veier og gjort skadeverk på kunst og bygninger, slippe unna.

Tysklands føderale regjering, ledet av kansler Olaf Scholz, har nylig motsatt seg krav om å implementere en ny lov som ville ha resultert i strengere straffereaksjoner mot klimaaktivister som blokkerer veier og gater.

En kvinnelig syklist (44) ble nylig erklært død av politiet i Berlin, etter at hun kolliderte med en sementlastebil. Nødetatene ble forsinket til hendelsesstedet, på grunn av veiblokkerende klimaaktivister, ifølge avisen Bild.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT