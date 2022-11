annonse

Etterlyste og straffedømte i Norge er registrert med verdifulle eiendommer i Dubai i De forente arabiske emirater.

Tidligere i høst ble det avslørt av E24 at personer som er straffedømt, siktet, tiltalt eller etterlys for alvorlig kriminalitet i Norge, er registrert med eiendom for over 180 millioner kroner i Dubai, som omtales som et skatteparadis. Mange av disse har oppgitt ingen eller svært lave skattbare inntekter eller formuer i Norge.

– Jeg blir jo opprørt over at Emiratene er en type frihavn for kriminalitet begått i Norge. Og for kriminelt økonomisk utbytte, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til E24.

Nå vil hun ta grep. Mehl har kunngjort at de vil vurdere både økte strafferammer og å gjøre det enklere å inndra utbytte fra kriminelle handlinger. Men norske myndigheter står fortsatt uten avtaler om utlevering av ettersøkte eller inndragning av verdier med De forente arabiske emirater. Mehl vil nå ha fortgang for å få dette på plass.

– Beskrivelsene E24 har gitt i forskjellige oppslag viser jo at det er en utfordring at personer som begår kriminalitet i Norge, eller får store utbytter av ulovlig virksomhet, har en slik type frihavn. Jeg er jo opptatt av å gjøre alt det jeg kan for å komme det til livs, sier Mehl.

