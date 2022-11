annonse

– Russerne har ingen anelse. De aner ikke at han er her, sier Aleksander Toots, sjef for Estlands etterretningstjeneste KaPo.

Mannen som Toots snakker om skal være Artjom Zintsjenko fra GRU, Russlands militære etterretningstjeneste for utlandet.

GRU er kjent for en rekke mistenkte eller verifiserte operasjoner i andre land, blant annet forgiftningen av far og datter Skripal i den engelske byen Salisbury i 2018. I år har GRU i økende grad engasjert seg i Ukraina.

Nå kan Yahoo! News som første medium melde at Zintsjenko skal ha hoppet av fra Russland til Nato-landet Estland. Nyheten kommer etter at journalist Michael Weiss ble oppringt av Toots med beskjed om å reise til Tallinn.

Toots ville av sikkerhetsgrunner ikke si hva innbydelsen gjaldt, men forsikret Weiss om at det ikke ville være bortkastet tid.

– Det er 3. oktober, og jeg har nettopp ankommet Tallinn fra New York, skriver Weiss hos Yahoo! News, publisert 18. november.

– Jeg sitter ved et langt trebord i det tungt befestede hovedkvarteret til Kaitsepolitseiamet (KaPo), Estlands svar på FBI.

Der kan Toots fortelle at Artjom Zintsjenko har hoppet av fra Russland til Estland og at Weiss skal få intervjue ham.

I 2017 ble Zintsjenko, angivelig som den aller første GRU-agenten i Estland, pågrepet og fengslet for spionasje. Året etterpå ble han byttet mot den estlandske borgeren Raivo Susi i en fangeutveksling med Russland.

Det skulle bare ta fire år før Zintsjenko returnerte til landet som hadde arrestert ham. Nylig søkte Zintsjenko asyl i Estland.

– Zintsjenkos avhopping er til nå ikke blitt offentlig meddelt fra noen av partene, men må regnes som et ydmykende slag ikke bare mot Kreml, men også hans tidligere sjefer i GRU, kommenterer Weiss.

I et fire timer langt intervju, som måtte innvilges av Estlands regjering, fortalte Zintsjenko om sin alminnelige bakgrunn, og gikk i detalj om hvordan han og GRU hadde lekt katt og mus med vestlig etterretning.

Til slutt kom samtalen inn på krigen i Ukraina. 24. februar i år invaderte Russland nabolandet, og siden har GRU fått mye å gjøre der, ikke minst fordi FSB, Russlands innenlands etterretningstjeneste, skal ha sviktet.

– Ifølge Zintsjenkos egne ord var beslutningen hans om å hoppe av like mye motivert av Kremls brutalitet hjemme og utenlands som av Estlands menneskelige behandling av ham som fiendtlig agent, skriver Weiss.

Her bryter Toots inn, og hevder at «mange offiserer i de russiske tjenestene er imot krigen» fordi «de anser det som en forbrytelse mot Russland og det russiske folk». Toots vil «mer enn gjerne» kontaktes av flere russiske agenter som ser seg rundt etter å starte et nytt liv utenfor Russlands grenser.

Toots er ikke like snakkesalig når Weiss spør om Zintsjenko ble rekruttert av KaPo allerede i 2017-2018, eventuelt muligheten for at den påståtte avhopperen i virkeligheten er utsendt på oppdrag fra GRU.

