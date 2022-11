annonse

Saudi-Arabia er ikke bare vokter av De to hellige moskeer. Landet holder visst nok også en beskyttende hånd over utstrakt handel med amfetamin, hvor medlemmer av kongefamilien også skal være involvert.



De nektes å drikke øl på stadion, fotballfansen som for tiden gjester verdensmesterskapet i Qatar. Både der og ellers på Den arabiske halvøy er produksjon, salg og inntak av alkohol enten forbudt eller strengt regulert.

Men skal vi tro Hilal Khashan, professor i statsvitenskap ved American University i Beirut, befatter araberne seg med langt tyngre saker. Ifølge Khashan er konsum og smugling av narkotika vanlig i Saudi-Arabia.

– Et amfetamin kalt captagon er spesielt vanlig. Medlemmer av kongefamilien er også involvert i den ulovlige virksomheten, særlig fordi de ikke trenger å frykte straffeforfølgelse. Og regjeringen nekter å erkjenne alvoret i situasjonen.

Det skriver Khashan i en kronikk hos Cicero. Han poengterer at ingen land i verden er fri for rusmidler, men finner det oppsiktsvekkende at omfanget angivelig er så stort i det religiøst konservative kongeriket.

– Saudi-Arabia av alle steder – vokteren av islams helligste steder – er i ferd med å utvikle seg til et av verdens største handelssentra for ulovlige stoffer. Problemet har forverret seg det siste tiåret. Mellom 2015 og 2019 sto Saudi-Arabia for over 45 prosent av de globale beslagene av et amfetaminstoff kjent som captagon.

– Den saudiarabiske regjeringen nekter å erkjenne alvoret i situasjonen og legger skylden på utenlandske aktører. Samtidig som saudiarabiske myndigheter tilsynelatende bekjemper problemet, er også medlemmer av kongefamilien og sikkerhetsstyrker involvert.

– Offisielle estimater fra Saudi-Arabias innenriksdepartement anslår tallet på narkomane i landet til 200.000, men noen NGO-er antyder at tallet faktisk er langt høyere. Saudi-Arabia er verdens tredje største narkotikakonsument og den største i Midtøsten. Narkotikabruk og -smugling medfører dødsstraff for vanlige borgere og utlendinger, men ikke for medlemmer av kongefamilien, som er unntatt fra straffeforfølgelse.

– Rusmisbruk øker, særlig blant unge menn og kvinner i alderen 18-29 år i urbane områder. Over 60 prosent av rusmisbrukerne er i denne aldersgruppen, og omtrent halvparten av alle rusmisbrukere er arbeidsledige. Narkotikamisbruk har også spredt seg til militæret og yrker som medisin og ingeniør, lyder Khashans påstand.

– Rundt 90 prosent av narkomane er saudiarabere, mens de resterende ti prosentene er utlendinger, som utgjør 40 prosent av landets 35 millioner innbyggere. Captagon-piller, noen ganger brukt for vekttap eller årvåkenhet, er det mest brukte stoffet i Saudi-Arabia, brukt av over 40 prosent av de narkomane. Mengden captagon-piller beslaglagt av myndighetene er under 10 prosent av mengden som konsumeres.

Ørkenlandet Saudi-Arabia har selv ingen nevneverdig produksjon av narkotika, som finner veien fra Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Libanon og Jemen, skriver Kashan videre, og illustrerer deretter hvordan et sammenvevet teppe av enkeltpersoners, stamme- og politiske interesser og konflikter gjør problemet utfordrende å rekke opp.

– Kongeriket ønsker ikke å legge seg ut med stammene, som mottar betydelige bestikkelser fra narkotikasmuglere, og har isteden tydd til konspirasjonsteorier for å forklare problemet. Landets medier har hevdet at Saudi-Arabia er mål for internasjonale kriminelle gjenger med tilknytning til fiendtlige organisasjoner og jobber for å oversvømme landet med narkotika for å ødelegge dets sosiale struktur og undergrave dets islamske verdier.

– Til tross for saudiarabernes påstander om utenlandsk involvering er narkotikahandelens ledere – finansmennene, lokale operatører og distribusjonsnettverk – selv saudiarabere. Prinser og offiserer er også sterkt involvert i lokale smuglernettverk. Medlemmer av kongefamilien bruker sin immunitet mot påtale for å smugle narkotika inn i kongeriket og andre land. De skal også selv være ivrige brukere av kokain og hasj.

