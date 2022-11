annonse

Sveitsiske stedsnavn som Lugano, Zug og Luzern har versert i avisene denne høsten i forbindelse med titalls milliardærer og multimillionærer som har forlatt Norge, herunder Kjell Inge Røkke.



Mange av dem utvandrer, tilfeldig eller ikke, etter at statsminister Jonas Gahr Støre for andre år på rad skjerper formuesskatten og utbytteskatten og dessuten vil innføre grunnrenteskatt på havbruk, vind- og vannkraft.

Rundt 600.000 nordmenn betaler formuesskatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men for å flytte til Sveits bør skattebesparelsen jo helst overstige flytteutgifter og ikke minst bolig og livsopphold i Europas dyreste land.

annonse

For deg med lav formue kan Italia muligens være et alternativ. Halvveis fraflyttede og til dels døende landsbyer – hovedsakelig i sør – tilbyr alt fra gratis hus til kontante utbetalinger hvis du slår deg ned blant de lokale.

Les også: Nå kan du leie Trumps feriested (men det blir ikke billig)

I Presicce, en landsby som ligger helt på hælen av Italias støvelformede kart, ønsker Alfredo Palese og stedets 5.300 innbyggere deg velkommen hvis du ønsker å overta et gammelt hus og eventuelt også sette det i stand.

annonse

Og ikke bare det: Kommunen tilbyr deg inntil 30.000 euro, litt over 300.000 norske kroner i subsidier. I Presicce kan boliger på femti kvadratmeter gå for så lite som 250.000 kroner, så her er det tilsynelatende gratis hus.

– Vi har mange tomme hjem i den historiske bykjernen som er oppført før 1991 og som vi gjerne vil se blomstre igjen med nye beboere, sier lokalpolitikeren Alfredo Palese til CNN.

Saken fortsetter.

Presicce er en av flere italienske kommuner som med jevne mellomrom har slike stunt som reklame for turisme og for å kanskje også tiltrekke seg nye fastboende. Men ofte er tilbudet for godt til å være sant. For hva med ulempene?

Hvis du flytter til Presicce, vil kommunen gi deg 15.000 euro til selve boligkjøpet. Deretter får du ytterligere 15.000 euro til oppussing «hvis påkrevd», presiserer Palese.

annonse

Her er det greit å huske at søritalienske hus ikke akkurat har norsk boligstandard. Vann, avløp og mye mer er tilpasset et varmt middelhavsklima. I kommentarfeltet under NY Posts omtale av saken gir en leser følgende råd:

Les også: Strømprisen driver hytteeiere til desperasjon: – Hvis dette fortsetter, vurderer vi å selge

– Det er iboende problemer med infrastrukturen, inkludert rør. Vær forberedt på å kaste toalettpapiret ditt i en søppelbøtte, for avløpet kan ikke håndtere det.

– Og hvis vannet ditt drives med en elektrisk pumpe, kan et uventet strømbrudd bety at du ikke kan spyle ned, advarer vedkommende.

– Jeg foretrekker et gammeldags, sjarmerende engelsk landsbyhus på den engelske landsbygda, heter det fra en annen, som får svar fra en tredje person: – Det vil dessverre koste rundt ti millioner kroner.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT