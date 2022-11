annonse

Hundrevis tok til gatene i Irlands hovedstad Dublin lørdag.

Det som omtales som «smuggling» av migranter inn i en tidligere kontorbygning i Dublin skapte sterke reaksjoner fra lokale innbyggere. I en spontan reaksjon tok hundrevis av innbyggere til gatene i protest mot migrant-tilstrømningen.

Irland opplever for tiden en kraftig økning i antall asylsøkere til landet, som kommer i tillegg til de ukrainske flyktningene de tar imot med likhet med andre europeiske land. Noen byer har til og med opplevd at deres folketall er doblet på bare noen uker.

I en by, der over 20 prosent av befolkningen nå er migranter, sier en tjenesteperson at de innfødte lokale innbyggerne nå er redde for å bevege ute i gatene.

Det er det konservative irske nettstedet Gript som melder at uroen har spredt seg til den irske hovedstaden, nærmere bestemt til området East Wall.

Torsdag skal innbyggere i området ha blitt informert om at migrantene som skulle plasseres der var ukrainske familier. Det visste seg å ikke stemme.

I videoklipp som gikk viralt i landet kunne man se en busslast med migranter, tilsynelatende med bakgrunn fra Afrika og Midtøsten, som ankommer i nabolaget. Det skal ha kommet flere busslaster, og straks oppstod sterke reaksjoner.

#Ireland 🇮🇪

Around 400 people have gathered outside the former ESB office in East Wall to protest the decision by the Irish government to house young single male asylum seekers in the building. The road is blocked. pic.twitter.com/IL5q9eSOdQ

— The Composite Guy (@Composite_Guy2) November 19, 2022