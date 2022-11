annonse

Det var ikke akkurat et islamistisk terrorangrep.

Og det var slett ikke like alvorlig som angrepet på en homopub i Colorado, USA samme kveld, hvor fem ble drept og flere såret i en skyting.

Like fullt har det påkalt politiets oppmerksomhet at en hvit, heller puslete mann har kastet murstein på en LHBT-klubb i New York City.

Det snodige opptrinnet skjedde utenfor baren VERS på Manhattan, skriver NY Post. Bilder fra et overvåkningskamera viser en hvit mann med kort, pent klippet hår og briller nærme seg baren rundt klokken ti lørdag kveld.

Les også: Kortvokst mann innrømmer hammerdrap på moren

Mens folk sitter rundt bordet og hygger seg inne på baren, løfter mannen opp en murstein, skrider litt nervøst frem, og hiver på en pikeaktig måte mursteinen mot det som synes å være etablissementets inngangsparti.

Mannen har ikke engang sluppet tak i steinen før han snur kroppen i en annen retning og løper hals over hode for å ikke bli tatt.

Utestedet er blitt angrepet hele fire ganger på en uke, men det er uklart om vedkommende står bak de tre første tilfellene.

Saken fortsetter.

Innehaveren hevder at de forrige angrepene også ble utført med en murstein. Snakker vi dermed om hvit murstein-terrorisme?

I kommentarfeltet hos NY Post er det blandede reaksjoner. Flere spør hvorfor mediene sladder ansiktet til alvorlig kriminelle, men ikke murstein-kasteren, før det i det hele tatt er avklart om psykiatrien er inne i bildet.

– Det var greit å plyndre butikker og angripe politibiler og antiabort-kontorer, så hvorfor skulle dette være et problem???

Les også: Mente prisen var for høy – slo pølseselgeren helseløs

– Høy, tynn og pyntelig. Hmmmmm…., skriver en leser, som dermed impliserer at murstein-kasteren er homofil og har noe uoppgjort med miljøet. – Så heterofile er korte, tykke og slaskete? Notert, svarer en annen.

– Ut fra den delikate måten han hev steinen på ville jeg først lett etter den mistenkte i LHBTQ-softball-ligaen.

Etter en grundig redaksjonell vurdering har Resett valgt å ikke sladde mannens ansikt, da dette kan utelate eller forvrenge sentral informasjon i saken, herunder få hen til å fremstå som mer maskulin enn hen er.

