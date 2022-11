annonse

Han ble kalt «le Roi Soleil», Solkongen, den eneveldige Ludvig XIV, som styrte Frankrike i hele 72 år og 110 dager, fra 1643 til 1713.

Vår egen Harald V har på sin side hverken uinnskrenket makt eller særlig lang regjeringstid. Han kunne derimot ha blitt kjent som Solcellekongen. Men nå må han se seg forbigått av sin kollega i Stockholm.

Allerede i 2017 gikk arbeidet i gang med å gjøre Harald og hans hoff delvis selvforsynt med solkraft. Men mens svenskenes Carl Gustaf fikk sine 600 solcellepaneler året etterpå, stanset prosjektet i Oslo opp.

Grunnen er at Statsbygg, som drifter statens eiendommer, herunder Det kongelige slott, kom frem til at solcellepanelene overskrider takets vektgrense. Dermed er planene inntil videre lagt på is, opplyser Det kongelige hoff til Europower.

– Det var rett og slett fordi taket på slottet ikke tåler vekten, bekrefter avdelingsdirektør Oddvar deBrucq i avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg. Isteden ble det paneler på enkelte driftsbygninger rundt slottet.

Nå satses det på at solcellepaneler i alle fall lar seg installere på Skaugum, kronprinsens resident, som er av yngre alder enn Det kongelige slott.

Det kongelige slott, formelt Oslo slott, ble oppført fra 1824 til 1849 etter tegninger av arkitekt H.D.F. von Linstow, og ble totalrenovert i 1990-årene.

