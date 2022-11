annonse

Og strømstøtten blir lav.

Denne uken er de høye strømprisene tilbake, etter noen november-uker som har vært som et pustehull for mange, med strømpriser rundt normalpris for årstiden.

I skrivende stund ligger prisen i region Øst på 316,4 øre kilowattimen. Gjennomsnittsprisen for de første 17 dagene i november lå på 56 øre kilowattimen, skriver Nettavisen.

Årsaken til de forholdsvis lave prisene i store deler av november har vært milde temperaturer og derav lavt behov for oppvarming, samt høy produksjon av uregulerbar strøm.

Men nå har det blitt kaldere, og strømprisene har skutt i været. Samtidig vil strømstøtten bli lav, fordi strømstøtten regnes ut på gjennomsnittsprisen på en hel måned. Derfor vil de lavere strømprisene i brorparten av november trekke strømstøtten ned, til tross for svært høye priser på slutten av måneden.

Vi vet ikke hvor høy strømstøtten kan bli før måneden er over. Nettavisen melder at dersom det i det hele tatt skal bli strømstøtte denne måneden, må prisen for de gjenværende dagene i november overstige 94 øre per kWh. Det er ikke usannsynlig, men strømstøtten vil uansett bli lav, mens prisene har skutt i været.

Per nå er gjennomsnittsprisen for november fortsatt ikke forbi innslagspunktet for strømstøtten på 87,5 øre per kWh.

