annonse

– De som har minst må få hjelp nå.

I en pressemelding peker forbundet på Forbruksinstituttets (SIFO) rapport «Dyrtid under oppseiling II». Det fremgår av denne rapporten sårbare grupper strammer inn ved å senke innetemperaturen eller spise mindre.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er bekymret.

annonse

– De som har minst må få hjelp nå, så ikke valget står mellom å sulte eller fryse, understreker Davidsen.

Lav innetemperatur kan få fatale følger for gamle mennesker, skriver forbundet.

Nå legger de press på regjeringen, som nå forhandler budsjett med SV.

annonse

– Dagens pensjonssystem skaper økende forskjeller og gjør at minstepensjonistene får mindre å rutte med for hvert år som går. Det er derfor helt nødvendig at minstepensjonen løftes jevnlig for å motvirke den negative utviklingen. I år er dette viktigere enn noen gang og vi forventer at politikerne nå holder det de har lovet, understreker Davidsen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT