Med stigende priser på mat, strøm og boliglån er det nok vanskeligere å legge til side penger hver måned enn før.

I snitt har en norsk husstand fått 27.000 kroner i økte utgifter sammenliknet med i fjor, herunder 8.000 kroner til rentekostnader og 3.700 kroner til strøm, meldte Statistisk sentralbyrå 9. november.

Fratrukket en beskjeden inntektsøkning på 9.000 kroner har Ola og Kari dermed 18.000 kroner mindre å rutte med.

Det er likevel fortsatt mulig å spare penger, mener en finansiell rådgiver i Skue Sparebank. I et leserinnlegg i Drammens Tidende viser hun hvordan du med små beløp – og veldig stor tålmodighet – kan bli millionær.

– «Jeg sparer til min første million», er et gammelt slagord fra sparebankbransjen. Tanken er fortsatt like aktuell, og for mange er det en tydelig drøm å kunne vite at man har 1.000.000 kroner på en sparekonto, innleder rådgiveren.

– De fleste tenker samtidig at dette er helt umulig å få til samtidig som man skal leve, spise, betale regninger å dra på ferie. Dagens gode nyhet er at det slettes ikke er umulig. Det er mulig for de aller fleste, men det krever langsiktighet og litt disiplin.

Rådgiveren skisserer deretter hvordan du med bare 675 kroner i måneden, plassert i aksjefond, kan titulere deg som millionær om 37 år fra nå av. I 2060.

– Du må starte opp en spareavtale i et aksjefond. Hver måned må du sette inn 675 kroner i dette fondet. Vi forutsetter en årlig gjennomsnittlig avkastning på 5,75 %. Da vil du ha 1.001.915 kroner på konto etter 37 år.

– Dette er ganske fantastisk, og fullt ut gjennomførbart. Til sammenligning ville du «bare» fått 389.194 kroner på konto dersom du hadde satt samme beløp i banken over disse årene – gitt en årlig avkastning på 1,75 %.

Hvis du er i full jobb og synes 675 kroner er en høy sum, ber rådgiveren fra Skue Sparebank deg ta en gjennomgang av forbruket.

– 675 kroner i måneden er mye, tenker du kanskje? Nja, det kommer litt an på. Selv om vi lever i et samfunn med økte bo- og leveutgifter, er det alltid lurt å gå kritisk til verks på sin egen utgiftbase.

– Det vil være noen ting man må forsake når man sparer. Tenk bare gjennom hvor mye penger du bruker i måneden på snus, energidrikk, sminke, take-away og flaskevann, avrunder rådgiveren.

