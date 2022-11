annonse

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har euro, dollar og andre valutaer flommet ut av det sanksjonstyngede landet. Men det er ikke den eneste dårlige nyheten for Vladimir Putin.



Russiske stridsvogner hadde knapt rullet inn i nabolandet før Ivan og Svetlana løp til minibanken og tømte sine konti. I februar alene tok russere, kloke av historisk erfaring, ut rubler for vel 43 milliarder kroner.

Samtidig steg kursen på euro og dollar med nesten hundre prosent – et tydelig tegn på økt etterspørsel, ikke minst fra hundretusener av russere som flyktet fra Putins krigføring og trengte solid cash på reisen.

For å stagge panikken skrudde Russlands sentralbank opp styringsrenten fra 9,5 til 20 prosent. Dermed fikk de forholdsvis få russerne som har sparepenger av betydning en eventyrlig månedlig renteinntekt.

Men sentralbanken tok også flere andre grep. De innførte valutakontroll, blant annet restriksjoner på kontant- og bankoverføringer til utlandet og uttaksgrense på dollar- og eurokonti i russiske banker. Resultatet ble at pengestrømmen tørket inn til 17 milliarder kroner i april og 14 milliarder i mai.

I høst, etter at kapitalkontrollen ble lempet på, har overføringene fra Russland til utlandet fortsatt å stige, skriver The Moscow Times. Etter at tallet lå stabilt på 52 milliarder kroner i juni, 56 milliarder kroner i juli og 54 milliarder kroner i august, gjorde det et hopp til 67 milliarder kroner i september.

Dermed har russerne i perioden januar-september satt inn beløp tilsvarende 320 milliarder kroner på konto i utenlandske banker.

Det er imidlertid bare toppen av et berg av dårlige nyheter. Russlands økonomi er nå inne i resesjon for tredje kvartal på rad, fordi landets bruttonasjonalprodukt falt med fire prosent i tredje kvartal 2022. Landbruk og bygg og anlegg dro imidlertid opp totalen med henholdsvis 6,2 og 6,7 prosent.

Sist, men ikke minst har USA nedgradert Russland fra markedsøkonomi til ikke-markedsøkonomi. Washington begrunner dette med at Russland, blant annet innen valuta og børs, er så kontrollert, regulert og rett ut manipulert at det ikke er mulig å snakke om en vanlig, fri økonomi.

Blant annet har den russiske sentralbanken nedlagt forbud mot at utenlandske eiere kan selge sine russiske børsnoterte aksjer, noe som har bidratt til å forhindre større børsfall. I praksis betyr nedgraderingen at Russland kan bli underlagt USAs antidumping-lovverk, herunder høyere tollsatser.

