Flere europeiske landslag dropper planer om å bruke armbånd med regnbuefarger under fotball-VM i Qatar.

De nasjonale fotballorganisasjonene i England, Wales, Belgia, Danmark, Nederland og Sveits har alle sammen gått tilbake på tidligere planer om å sende sine lagkapteiner ut med LHBTQ-armbånd under VM i Qatar, et land som styres i henhold til islamsk fundamentalisme, der homofile opplever grov forfølgelse.

I Vesten har mange uttrykt seg sterkt kritiske til at VM avholdes i nettopp Qatar, med begrunnelse i forfølgelsen av homofile og den slavelignende behandlingen av migrantarbeidere i landet. Qatar har på sin side ikke vist noe tegn til å gi etter for protestene.

En koalisjon av vestlige landslag hadde opprinnelige planer om å sende deres lagkapteiner ut med armbånd med regnbuefarger. Sky Sports melder at dette ikke blir noe av. Landslagene skal ha blitt presset av Fifa til å gi opp protesten.

