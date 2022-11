annonse

Det russiske imperium er historie, og Vladimir Putins forsøk på å gjenopplive og utvide det gjør bare at Russland vil snuble inn i fremtiden, mener tidligere svensk utenriksminister.

Han var en gang Sveriges statsminister, men Carl Bildt er i senere år best kjent som svensk utenriksminister 2006-2014 samt en profilert kommentator på Europas utenriks- og sikkerhetspolitiske scene.

Bildt er med andre ord et ettertraktet intervjuobjekt. Nå har DN Magasinet fått politikeren i tale, og temaet er selvsagt Vladimir Putins krig i Ukraina, herunder utsiktene til at Putin selv skal avslutte galskapen.

Og utsiktene, de er etter Bildt syn heller dårlige. Putin vil heller «trykke på atomknappen» enn å erkjenne nederlag og dermed både miste ansikt og etter all sannsynlighet sin rolle som Russlands ubestridte leder.

Bildt avviser først og fremst antakelsen som mange har hatt, nemlig at invasjonen i Ukraina 24. februar kunne ha vært avverget hvis Europa hadde vært mer imøtekommende overfor Russlands bekymringer rundt Nato.

– Vi skulle vært skarpere mot Russland etter intervensjonen i Georgia, men det var ikke enkelt når Obama ville ha en ny start med Russland. Det kunne vi ikke sette oss mot. Kunne vi gjort mer for Ukraina etter 2014? Det kunne vi kanskje, men hadde det gjort noen forskjell? Sannsynligvis ikke.

– For det er Putin selv som har forandret seg, da han gikk fra å kontrollere Ukraina, som han har gjort lenge, til å forsøke å slå i hjel landet. Det var en dramatisk endring, sier Bildt i intervjuet med DN Magasinet.

– For øyeblikket har han kjørt seg fast militært. Den hæren han har bygget opp siden 2008, har mislykkes, og han forsøker å skape en ny. I mellomtiden handler det om å slå Ukraina sønder og sammen sivilt med raketter. Om han lykkes, vet vi ikke. Hva gjør han hvis han mislykkes igjen?

Bildt stiller opp to ytterpunkter, nemlig valget mellom at Putin «tar i bruk atomvåpen» enn at han «trekker seg tilbake til datsjaen for å dyrke grønnsaker». Det sistnevnte mener Bildt er helt utenkelig.

– Putin vil eskalere til han kollapser. Jeg tror det er større sannsynlighet for at han tar i bruk atomvåpen enn at han trekker seg tilbake til datsjaen for å dyrke grønnsaker. Sannsynligheten for det siste er lik null.

I intervjuet med DN Magasinet tar Bildt et oppgjør med forestillingen om Russland som imperium, som den tidligere svenske utenriksministeren mener angrepskrigen i Ukraina er et av mange utslag av.

Bildt poengterer at Russland, med over 140 millioner innbyggere og endeløse naturressurser, har gode forutsetninger for å bli et moderne, avansert i-land, men at de gang på gang lager problemer for seg selv fordi landets politiske ledelse er mer opptatt av territorialhistorie enn næringsliv og velstand.

Bildts konklusjon er derfor at «imperiet må dø». All den tid Russland ikke innser at deres fremtid er som nasjonalstat, ikke imperium, «kommer de til å snuble inn i det ene problemet etter det andre».

