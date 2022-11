annonse

Norges nabo i øst ruster opp sine væpnede styrker med toppmoderne artillerisystemer.

Defence-blog melder at den finske forsvarsministeren Antti Kaikkonen har godkjent en forespørsel fra det finske forsvaret om å gå til anskaffelse av ytterligere «K9 Thunder» selvgående haubitser fra Sør-Korea.

Avtalen omfatter anskaffelse av reservedeler, relatert utstyr og vedlikehold.

annonse

– Anskaffelsen vil forbedre ildkraften til hæren betydelig, heter det i en kunngjøring fra det finske militæret.

I 2017 inngikk Finland en avtale med det sørkoreanske forsvarsselskapet Hanwha Land Systems om å gå til innkjøp av 48 «K9 Thunder» selvgående haubitser. Avtalen inkluderte en opsjon på ytterligere 48 stykker, hvorav 10 er anskaffet så langt, med flere på vei.

Les også: Ukraina «trenger minst 100 mobile langtrekkende rakettartillerier»

annonse

Den totale verdien til avtalen er på ca. 134 millioner euro.

– Denne tilleggsanskaffelsen vil forbedre ildkraften til hæren betydelig. Hovedfordelen med dette systemet er at det kombinerer elementer av mobilitet, styrkebeskyttelse og ildkraft. Som sådan har den selvdrevne haubitsen vist seg å være pålitelig og gitt utmerket validerte brukserfaringer, både knyttet til opplæring av personer som er ansvarlige for militærtjeneste og gjennomføring av skuddsalver, sa inspektør for artilleri, oberst Pertti Holma fra den finske hærkommandoen.

Beslutningen kommer i kjølvannet av Finlands intensjoner om å slutte seg til NATO, samt Kremls konstante trusler mot landet. Finland deler en 1300 km lang grense med Russland. Inntil nå har Helsinki holdt seg utenfor NATO mye for å unngå å terge sin østlige nabo.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT