Statsminister Jonas Gahr Støre varslet fredag at tjue av de 234 båtmigrantene fra redningsskipet Ocean Viking skal få komme til Norge. Det får ikke Fremskrittspartiet i julehumør.



– Regjeringen fremstår her som menneskesmuglernes forlengende arm. Menneskesmuglerne har først fått hjelp av skipet Ocean Viking til å transportere illegale asylanter, for så å få hjelp av den norske regjeringen til nå å hente de til Norge.

– Dette er uakseptabelt og ødelegger asylsystemet sier FrPs innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til Resett. Han er kritisk til politikken som føres.

– Regjeringen fører en politikk som hjelper menneskesmuglere og velferdsmigranter, dette går på bekostning av reelle krigsflyktninger fra for eksempel Ukraina.

Wiborg viser til at FrP mener flyktninger best hjelpes i sine nærområder. Mennesker som er i havsnød skal selvfølgelig få hjelp, understreker han. Men de skal da transporteres til nærmeste trygge havn.

– De aller fleste av de som reiser er ikke flyktninger, men i stor grad velferdsmigranter som illegalt prøver å snike seg inn i Norge og Europa, nå med regjeringens hjelp, hevder Wiborg.

– Det regjeringen nå gjør vil bidra til at enda flere illegale asylanter vil betale kyniske menneskesmuglere enorme summer for å bli fraktet til Europa, spesielt nå som de vet at den norske regjeringen aktivt hjelper menneskesmuglerne her. Allerede har over 20.000 mennesker druknet over Middelhavet og jeg er bekymret for at dette vil fortsette med regjeringens avgjørelse.

Saken fortsetter.

Da regjeringen kunngjorde sin beslutning 18. november, viste de til «den ekstraordinære humanitære situasjonen» om bord på Ocean Viking. Migrantene er blitt en kasteball mellom Italia, som nekter å ta imot voksne og friske, og Frankrike, som har latt skipet anløpe en av sine havner. Til slutt ble konflikten løftet opp på EU-nivå.

– Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet, skrev statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet til TV 2.

Det er uklart når migrantene evenuelt ankommer Norge. Justisdepartementet opplyser i dag til NTB at Norge fortsatt er i samtaler med Frankrike. Løsningen kom i stand etter at Italia, Malta, Hellas og Kypros alle hadde avvist skipet.

