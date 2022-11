annonse

Mat, strøm og boliglån – det aller meste er blitt dyrere i 2022.

Nå viser det seg at selv ikke et av julens store høydepunkter – du grønne, glitrende tre goddag – slipper unna de allestedsnærværende kostnadsøkningene i Europa.

I år må du grave dypere i lommeboken, blant det som er til overs når historisk høye strømregninger og økte renter er betalt, hvis du skal ha ekte juletre i stuen.

annonse

Norsk Juletreservice forklarer til Nationen hvorfor juletrærne, som i hovedsak importeres fra Danmark, blir dyrere. I år sendes det rundt 200.000 trær over Skagerrak.

Les også: «Verdens rikeste land»: Nå graver Ola og Kari etter mat til nedsatt pris

– Grunnen til prisøkningen i Danmark er hovedsakelig innsatsfaktorer som har økt i pris, men også at utbudet av juletrær i Danmark minker. Det er samme situasjon i Norge.

annonse

Norsk Juletre, en organisasjon som samler produsenter av juletrær, sier at selgernes utgifter har økt med sju-åtte prosent. Trolig blir kundenes prisøkning i samme lende.

– Tilbakemeldinger fra torgselgere er at de har fått økte utgifter på kjøp av trær på engrosmarkedet på cirka 7-8 prosent, noe som gjør at de også må øke sine priser. De har også, som de fleste andre, sett at det er en stor generell kostnadsøkning innen transport, lønninger, plassleie, strøm og annet som går opp i pris, sier Norsk Juletre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT