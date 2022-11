annonse

President Tokajev vant med god margin i et valg tilsynelatende uten valgfusk, men kasakhiske myndigheter får kritikk for mangel på skikkelig politisk konkurranse.

Kasakhstans president Kassym-Zjomart Tokajev, som har staket ut en uavhengig utenrikspolitisk linje for å balansere mellom Russland, Kina og USA, har sikret seg en ny periode som president i det enorme sentralasiatiske landet.

Tokajev oppnådde 81,31 prosent av stemmene i søndagens valg, ifølge den kasakhiske valgkommisjonen. Valgdeltagelsen var på 69,44 prosent.

– Vi kan si at folket har uttrykt overbevisende tillit til meg som president og dere alle sammen, sa Tokajev da resultatene ble kunngjort.

Tokajev har videreført «multivektor»-utenrikspolitikken til sin forgjenger, Nursultan Nazarbajev, hvor han sikter på å opprettholde Kasakhstans historisk nære forhold til Moskva, men samtidig ta skritt for å bedre de økonomiske og politiske båndene til Europa og Kina:

– Jeg tror at gitt vår geopolitiske situasjon, gitt det faktum at vi har over 500 milliarder dollar involvert i økonomien vår, gitt at det er globale selskaper som opererer i markedet vårt, må vi rett og slett forfølge en multi-vektor, som de sier nå, utenrikspolitikk, sa Tokajev til journalister i helgen.

Valgobservatører

Som en del av en større gruppe av internasjonale journalister, var Resett var til stede i Astana for å rapportere fra presidentvalget. Under oppholdet hadde vi flere møter med representanter for kasakhiske myndigheter og besøkte flere valglokaler for å observere prosessen.

Vi hørte også på erfaringene til flere internasjonale uavhengige observatører fra en rekke land og internasjonale organisasjoner under diverse pressekonferanser på Marriot Hotel i den kasakhiske hovedstaden. Alle observatørene som uttalte seg til pressen kunne opplyse at selve stemmegivningen og opptellingen av stemmene etter alt å dømme hadde gått etter boken – uten uregelmessigheter.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) konkluderte derimot med at det ikke hadde vært tilstrekkelig med konkurranse i presidentvalget. Utfallet kom ikke som noen overraskelse, siden Tokajevs fem motstandere praktisk talt var ukjente for den kasakhiske befolkningen, så ingen av dem scoret tosifret.

– Valget 20. november ble holdt i et politisk miljø med manglende konkurranse, og selv om planleggingen var effektiv, understreker valget behovet for ytterligere reformer for å få lovverk og praksis i tråd med OSSEs standarder for å sikre reelt mangfold, heter det i en uttalelse fra valgobservatørene til OSSE.

President Tokajev har blant annet blitt kritisert for å ikke gi opposisjonen nok til å forberede seg, da presidentvalget ble kunngjort 1. september – kun litt over 2 ½ måned før det ble holdt.

EU oppfordret tirsdag Kasakhstan til å «øke politisk pluralisme og innbyggernes deltakelse i det politiske liv» og til å «implementere fullt ut» anbefalingene fra OSSE.

Avviser kritikken

Kasakhstans utenriksdepartement kom med en kunngjøring sent mandag 21. november hvor de avviser kritikken fra OSSE og sier at rapporten «mangler objektivitet».

«Den inneholder partiske konklusjoner, som viser en fullstendig uvilje til å anerkjenne utviklingen av den interne situasjonen i det ressursrike sentralasiatiske landet,» heter det i kunngjøringen.

Utenriksdepartementet anklaget også OSSE-rapporten for fremme «ubegrunnede og ubekreftede påstander».

Resetts reise til Astana for å dekke presidentvalget ble finansiert av Kasakhstans ambassade i Oslo. Flere artikler om valget, samt diverse andre innenriks- og utenriks politiske forhold som er relevant til landet, vil bli publisert i tiden fremover. Følg med!

