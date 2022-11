annonse

I 2021 fikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti flertall på Stortinget, og Ap og Sp kunne dermed danne regjering.

Ett år senere er situasjonen nesten motsatt: Den samlede oppslutningen til regjeringen og dens støtteparti SV er nå nede i 29,6 prosent.

Samtidig kan Høyre notere seg støtte fra 33,6 prosent av respondentene – mer enn de rødgrønne til sammen. Dette går frem av en meningsmåling som Norstat utførte fra 15. til 19. november på vegne av Vårt Land.

Dermed fortsetter Arbeiderpartiet sitt fall på meningsmålingene, bare dager etter at partiets sentralstyre satt i krisemøte på Youngstorget.

Valgforsker Bernt Aardal har påtatt seg å kommentere tallene. Han stiller spørsmål om hvor langt ned Arbeiderpartiet egentlig kan synke.

– Nå er det mer et spørsmål om hvor bunnen er for Ap, sier Aardal til Vårt Land, sitert av NTB. – Regjeringspartiene kjemper på en måte en trefrontskrig: Mot partier til høyre for seg, til venstre for seg og de som setter seg på gjerdet.

Støre har neppe hatt hellet med seg i sitt første år som statsminister. I februar 2022 brøt krigen i Ukraina ut, og forsterket dermed en energikrise som strømkablene til Tyskland og England hadde startet. Deretter fulgte økte matpriser og raskt stigende renter, toppet med solide skatteskjerpelser i statsbudsjettet 2023.

Kanskje mer oppsiktsvekkende er det at Industri- og Næringspartiet (INP), som fremstiller seg som en mer bedriftsvennlig utgave av Arbeiderpartiet, herunder med klart nei til skatt bare for skattens skyld, kommer inn på Stortinget.

Partiet, som ledes av Per Ingemann Walthersøe, kan skilte med at 2,4 prosent ville ha stemt på dem hvis det var stortingsvalg i dag. Selv om feilmarginen er 0,9 til 3 prosentpoeng, bykser INP opp 0,7 prosentpoeng siden oktober.

Forrige uke skrev Resett at INP nå har flere medlemmer enn Venstre, men også at partiet mister partistøtte fordi de ikke har levert revidert årsregnskap.

– Det er slik at skal vi få redusert antall oppdrettspolitikere på Stortinget, må det stemmes nytt. Å fly fra Ap til Høyre og vise versa har ikke noe for seg om du ikke er fornøyd med tingenes tilstand, sa Walthersøe til Resett.

Han mente videre at «INP er klare for oppgaven», og Vårt Lands måling for november tyder på at flere lot seg overbevise. Waltherzøe reklamerte med at INPs tillitsvalgte, visst nok i motsetning til Arbeiderpartiet, kan skilte med yrkeserfaring.

– Dagens oppdrettspolitikere har ikke arbeidslivserfaring, de har ikke drevet egen næringsvirksomhet, aldri vært uføre, arbeidsledige, tillitsvalgte, ledere eller risikert noe som helst. De har ikke arbeidslivserfaring, sa INP-lederen.

Slik ser meningsmålingen ut:

Rødt 6,3 (-0,4)

Sosialistisk Venstreparti 9,2 (+0,3)

Arbeiderpartiet 15,4 (-2,6)

Senterpartiet 5 (-1)

Miljøpartiet De Grønne 3,3 (-1,1)

Kristelig Folkeparti 2,8 (-1,2)

Venstre 4,9 (-0,2)

Høyre 33,6 (+4,7)

Fremskrittspartiet 12,7 (-0,5)

Industri- og Næringspartiet 2,4 (+0,7)

