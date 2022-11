annonse

Fifa får så ørene flagrer, etter regnbuenekten i Qatar. Danmark vil bytte ut Gianni Infantino som Fifa-president.

– Det er fullstendig uakseptabelt å bringe våre spillere inn i en slik situasjon så kort tid før åpningskampen. Det er dypt kritiserbart, sier danskenes fotballpresident Jesper Møller på en pressekonferanse, ifølge NRK.

Som én av syv nasjoner valgte Danmark å droppe bruke Onelove-kapteinsbindet etter trusler fra Fifa om sportslige konsekvenser.

– Etter møtet med de andre nasjonene i dag, har vi bestemt at vi kommer til å reagere sammen med de. Vi er alle forundret over at vi ikke får lov til å bruke armbindet. Det har ikke vært et problem i andre turneringer, sier Jesper Møller, som også opplyser at de ikke ønsker Gianni Infantino som Fifa-president videre.

Tyskland har varslet at de vil gå til rettslige skritt etter regnbuenekten. Det tyske fotballforbundet har bestemt seg for å ta Fifa til idrettens voldgiftsrett (CAS). Det bekrefter en talsperson for det tyske forbundet.

– Fifa har stoppet oss fra å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter. De har gjort det samtidig som de truer oss med sportslige sanksjoner, uten å spesifisere dem, sier Steffen Simon i det tyske fotballforbundet, ifølge NRK.

