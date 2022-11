annonse

Da er det klart. TV 2 er trippelfelt i PFU, etter Græsviks ufine oppførsel i sommer.

Fredrik Græsvik har oppført seg hensynsløst og ufint mot folk i lang tid, med utbrudd og nedlatende bemerkninger som overhodet ikke sømmer seg for medlemmer av den fjerde statsmakt.

– La oss møtes din feige dritt, skrev Græsvik på Twitter til noen som kritiserte oppførselen hans.

annonse

Og slike ting har gått igjen. Det virker som om «dritt» har vært en favorittbetegnelse for Græsvik å kaste på folk han blir provosert av. Han har kalt folk rasister uten å kjenne hverken menneskene han stempler eller deres motivasjoner. Han har latterliggjort folk for skrivefeil, noe som, for alt vi vet, kan skyldes dysleksi, som flere oppegående, flinke folk har.

– Er det noe i teorien om at du er så dum at vi jubler hvis du slutter å tvitre? Dust, skrev han til en person.

En av de personene som Græsvik har hengt ut, Arne Hornsletten, fastslo for Resett i 2019 at hans navn ble offentliggjort av Græsvik, også helt uten at sistnevnte kontaktet Hornsletten personlig.

annonse

– Han er en offentlig person. Jeg er en helt vanlig person.

Les også: Slettede Twitter-meldinger fra TV 2-journalist vekker oppsikt: – Barnslig fra begge hold, sier Græsvik

Det hviler et helt spesielt ansvar på offentlige personer som har plattformer, kontakter, innflytelse og apparater til å beskytte seg. Det er det samme om du er redaktør, kjent journalist, politiker, offentlig tjenesteperson, eller bare en populær kjendis. Du er privilegert, og bør holde deg for god til å gjøre narr av folk, uansett hvor dumme du synes de er. Mange av oss har støtt på dumme ytringer i sosiale medier, men det skal veldig lite selvkontroll – eller veldig mye folkeforakt – til om du ikke greier å holde deg for å svare med usakligheter, hets og nedlatende bemerkninger – i skriftlige svar til folk. Særlig når du selv er en person med høy status i en godt betalt jobb, med en solid plattform andre bare kan drømme om.

Det forplikter å ha slike privilegier som Græsvik har – og man må forvente at han ikke oppfører seg som en bølle, som han har gjort.

Noe av det som kjennetegner en tyrann er nettopp hvor sårbar han eller hun er. En tyrann frykter egentlig de tyranniserte, fordi han eller hun vet at en dag så kan det være en som står opp for seg selv og for andre, og som ikke finner seg i å bli tyrannisert. Det var Eirik Furuseth som fikk den rollen. Det var han som ikke fant seg i å bli mobbet av Græsvik. Han har nå utgjort en forskjell for et bedre presse-Norge.

annonse

De som angrer, de som forstår at de har handlet galt og som vil gjøre ting godt igjen, de bør får en sjanse til. Jeg håper Græsvik har lært noe av denne saken, og at han er blitt et bedre menneske av den.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT