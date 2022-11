annonse

15. november regnet russiske raketter over Ukraina, fra Kharkiv i øst til Lviv i vest. Angrepet forårsaket også at et ukrainsk luftvernmissil traff Nato-landet Polen.

Det kunne i verste fall ha utløst en militær respons fra Nato. Uansett ble to polske borgere drept, og Russland ble pålagt ansvaret for hendelsen.

Like fullt fortsetter Russland det som både statsminister Jonas Gahr Støre og Det hvite hus kaller terrorbombing av sivil infrastruktur i Ukraina, herunder ikke bare kraftverk, men også boligblokker og folk i gatene.

I dag alene skal Russland ha avfyrt rundt 70 krysserraketter mot mål i Ukraina, som selv hevder å ha skutt ned rundt 51 av disse.

I skrivende stund er nesten hele Ukraina er uten strøm. Også Moldova i sør, som mottar mye av sin elektrisitet fra Ukraina, opplever strømbrudd.

Både fra Kyiv og andre byer meldes det at strømnettet er i ustand etter bombingen, melder NTB. Flere steder skal de dessuten ha mistet vannet.

Minst tre av Ukrainas fire atomkraftverk har sluttet å generere elektrisitet til strømnettet etter å ha gått inn i nødmodus under rakettnedslagene.

Saken fortsetter.

Nå har Albania og USA hasteinnkalt FNs sikkerhetsråd til møte klokken 22 norsk tid. Der skal situasjonen drøftes mellom rådets fem faste medlemmer, som er USA, Kina, Frankrike, Storbritannia og Russland, samt de midlertidige medlemmene.

– Vi ønsker det velkommen. Bombingen kan være brudd på humanitærretten, uttaler Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB.

Europaparlamentet erklærte i dag at Russland, i praksis Vladimir Putin, er en «statssponsor av terrorisme og som stat som bruker terror som virkemiddel».

