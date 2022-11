annonse

Det brygger opp til oppgjør mellom deler av grasrota i LO og Arbeiderpartiet i regjering.

– For å være ærlig så mener jeg at Jonas Gahr Støre ikke er rette mannen for fagorganiserte og arbeiderbevegelsen. Hans Ap har tradisjonelt vært partiet for våre medlemmer, ikke nå lenger, sier forbundsleder Rolf Ringdal i LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund til VG.

Ringdal står ifølge avisen i spissen for et togopprør mot regjeringen.

Bakgrunnen for saken er at Jernbanedirektoratet ønsker at Flytoget skal overta seks av de sentrale togstrekningene på Østlandet, noe som har vakt oppmerksomhet i LO. Organisasjonen peker på forsikringer i Hurdalsplattformen om at en slik splitting ikke skulle skje. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har ikke gitt etter for presset om å snu, og har heller annonsert at det kommer en utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget.

– Støre skal få vite at det er stor frustrasjon – nei, jeg vil si forbannelse, blant våre medlemmer – fordi de skriver noe i Hurdalsplattformen og gjør noe annet, sier Rolf Ringdal, som understreker at han er partipolitisk uavhengig.

Han får støtte fra Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

– Jeg skal love deg at våre folk kommer til å fortelle Støre at det er på tide å jobbe for alle dem der ute på grasrota i arbeiderbevegelsen. Han sier de skal lytte mer til oss, men det har vi på ingen måte opplevd, sier Sæthre til VG.

