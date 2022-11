annonse

Noen kaller ham terrorist, mens Europaparlamentet mener han «bare» er sponsor av terrorisme. Nå stilles Vladimir Putin uansett til ansvar for uhyrlighetene som han har begått i Ukraina.

I dag vedtok Europaparlamentet, den paneuropeiske nasjonalforsamlingen, at Russland er en statssponsor av terrorisme. Det skjedde med 494 mot 58 stemmer. 44 representanter avstod fra å votere.

Resolusjonen anklager også Russland for å ha begått uhyrligheter i Ukraina i kjølvannet av sin invasjon 24. februar. Nyheten er omtalt av flere nyhetsbyråer og aviser, herunder The Moscow Times og NTB.

Europaparlamentet har vel å merke rådgivende funksjon, mens Europas felles politikk utøves av Europakommisjonen. Resolusjonene fra representantene fra EUs 27 medlemsland har likevel symbolsk tyngde.

Resolusjonen er enda et slag i trynet for Vladimir Putin, hvis land er blitt en pariastat for sin skånselløse krigføring i Ukraina.

Herunder er Russland ilagt omfattende internasjonale sanksjoner for krigsforbrytelser som drap og voldtekt av barn, kvinner og eldre og det som blant annet statsminister Jonas Gahr Støre har kalt terrorbombing av sivile.

Europaparlamentet anser Russland som «statssponsor av terrorisme og som stat som bruker terror som virkemiddel». De folkevalgte oppfordrer samtidig nasjonalforsamlingene i Europa til å vedta liknende erklæringer.

