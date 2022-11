annonse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) snakker om å praktisere religions- og livssynskritikk med innestemme og at dette bør være et mål i hijabdebatten.

– «Alle» har en mening om hijab. Og dette muslimske hodeplagget vekker svært sterke følelser hos mange. For enkelte er den som en rød klut som vekker raseri og harme, skriver generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys i Vårt Land.

– Det er derfor ikke til å undres over at hijabdebatten kommer og går i den norske offentligheten. Den har som regel et veldig gjentagende preg.

Rosendorf Joys skriver at flere trekk ved årets debatt imidlertid er velkjent. Som vanlig finner man blant hijab-motstanderne den velkjente miksen av legitim kritikk av hijab-tvang og negativ sosial kontroll og rent islamhat.

Blant hijabens forsvarere, sier hun, finner man likeledes en blanding av dem som mener hijaben er et symbol på frihet, men også dem som anerkjenner at hijab-tvang, eller -press, er et reelt problem, men at det ikke hjelper å gå til den andre ytterkanten.

– Hijab-debatten utgjør en belastning for minoritetskvinner, helt uavhengig av om argumentene er gode eller dårlige. Den slags ubehag er riktignok noe man må tåle i et fritt og demokratisk samfunn, men det skader ikke å ha det in mente når man velger måten man ordlegger seg på, skriver hun, og er ikke helt fornøyd med årets debatt:

– Årets hijab-debatt er mer interessant enn mange av sine forgjengere, men dessverre har den tidvis vært ufin også denne gangen. Den neste hijab-debatten, og den vil komme, kan bli vesentlig bedre dersom man følger prinsippene ovenfor når det viftes med den røde hijabkluten.

