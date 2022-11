annonse

Skattebetalerne deltar i en storstilt dugnad for laksegiganter, mener Rødt-politikeren.

– I sin desperate kamp mot å betale mer skatt har Lerøy Seafood og Salmar de siste to ukene sendt ut 1200 permitteringsvarsler. Skal vi tro selskapene kommer permitteringene på grunn av grunnrenteskatten på oppdrett, som truer med å beslaglegge en brøkdel av superprofitten i næringen, skriver stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson i Klassekampen, og legger til:

– Med andre ord er vi vitne til en kampanje der et knippe store selskaper kynisk bruker permitteringer for å tvinge de folkevalgte i kne.

annonse

Les også: Erlend Wiborg om Rødt-politiker: – Prøver å skape inntrykk av en rasisme som ikke eksisterer (+)

Han forteller at utgiften for kampanjen sender laksebaronene rett til Nav. Mens andre bedrifter må betale for permitteringer de første 15 dagene, får de utbetalt fra første dag.

– Det gjelder også når permitteringene skjer på tvilsomt grunnlag, slik de gjør nå. Flere ledende økonomer har satt spørsmålstegn ved hvorvidt det er gyldig grunn for permitteringer at et forslag til nye skatteregler ligger på høring.

annonse

Mímir Kristjánsson hevder videre at de rike vises grenseløs og naiv tillit, mens de fattige angivelig møtes med mistenksomhet og mistillit. Mens de rike må få bonuser og belønninger for å arbeide hardt, må de fattige straffes med mindre for å motiveres i jobb, påstår Rødt-profilen.

– Og mens Nav og politikerne gladelig stiller opp og tar regninga for en laksebaron i nød, må en sosialhjelpsmottaker vri livet sitt på vranga for å få noen kroner i støtte, avslutter han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT