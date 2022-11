annonse

Først russisk «denazifisering» i Ukraina, deretter i Kasakhstan?

Russiske politiske kommentatorer syntes tirsdag å diskutere en «militær spesialoperasjon 2» mot Kasakhstan på det politiske talkshowet «En kveld med Vladimir Solovyov», som ledes av Kreml-hovedpropagandist Vladimir Solovjov.

– La oss fortsatt fokusere på at det faktum at det neste problemet er Kasakhstan. Fordi de samme nazi-prosessene kan starte der som i Ukraina, argumenterer gjest Dmitrij Drobnitskij, en selverklært «amerikansk statsviter».

– Og vi har vår lengste grense der, svarer Solovjov.

– Og det er mange russere der. Og kjernebrenselet til hele Rosatom er også der, fortsetter Drobnitsky.

– Riktig, nikker Solovjov bekreftende.

Da Kasakhstans president Kassym-Zjomart Tokajev ble gjenvalgt 21. november, gratulerte Russlands president Vladimir Putin ham med et «overbevisende mandat» som «gir mulighet for å innføre den planen du fremmer for nasjonal utvikling».

Kreml antas å være lite begeistret for Kasakhstans demokratiske reformer, som vil kunne svekke Russlands innflytelse og viktighet i Sentral-Asia til fordel for makter som Kina, Tyrkia og ikke minst Den europeiske union, ikke ulikt Ukraina.

Fordømmer

Kasakhstans viseutenriksminister Roman Vassilenko fordømmer «uttalelsene på det skarpeste» i et intervju med den kasakhiske nyhetskanalen Tengrinews.kz.

– I programmet «En kveld med Vladimir Solovjov» på kanalen Rossia-1 kalte en av ekspertene Kasakhstan for det neste problemet etter Ukraina. Han snakket om nazist-rettssakene i landet vårt. Har du vært borti de såkalte nazi-rettssakene, spurte journalisten.

– Selvfølgelig har jeg aldri vært borti noen nazistiske rettssaker, fordi de rett og slett ikke eksisterer i vårt land. Når det gjelder slike uttalelser, har statsoverhodet, ledelsen i utenriksdepartementet og andre ledere av vår stat, blant annet talerne i parlamentet, allerede uttalt seg mer enn én gang om slike kommentarer og uttalelser fra forskjellige «talking heads», svarte Vassilenko.

– Vi tror for det første at de ikke gjenspeiler den offisielle posisjonen til Den russiske føderasjonen, for det andre skader de de tradisjonelt nære relasjonene mellom Kasakhstan og Russland, og for det tredje fortjener uttalelsen av slike posisjoner på en av de føderale kanalene en passende reaksjon fra myndighetene i Russland, la Vassilenko til.

Russisk interessessfære

Kasakhstan har i de senere årene begynte å implementere en politikk for å gjøre russisk mindre prominent i det offentlige rom, ikke ulikt hva Ukraina har gjort.

Kasakhstanske myndigheter har også besluttet at de skal slutte å bruke det kyrillisk alfabetet når de skriver på kasakhisk og bruke det latinske i stedet, til Kremls store forargelse. De legger seg dermed tettere opp til sin språklige slektning tyrkisk.

Kreml anser Kasakhstan som en viktig bufferstat mot sør, ikke ulikt hvordan Ukraina oppfattes som en bufferstat mot vest.

