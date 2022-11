annonse

31. oktober var verdens øyne rettet mot Brasil.

Da pågikk andre og endelige omgang i landets presidentvalg, hvor sittende president Jair Bolsonaro fra Partido Liberal ble utfordret av Luiz Inácio Lula da Silva fra Partido dos Trabalhadores, arbeiderpartiet.

Tidlig så det ut til at Bolsonaro hadde sikret seg et lite flertall, men utover kvelden snudde stemmetallet i Lulas favør. Lula utropte seg kort tid senere til valgvinner, mens Bolsonaro trakk seg tilbake fra offentligheten.

Lula var Brasils president fra 2003 til 2010. Da ble han kjent for velferdsordninger som Bolsa Família, kontantstøtte til fattige familier som sender barna sine på skolen og får dem vaksinert. Lula ble samtidig lagt for hat av deler av den urbane middelklassen, som mente at Lulas reformer fratok dem privilegier.

Etter flere uker hvor Bolsonaro knapt har uttalt seg om valgresultatet og bare signalisert at han vil overlate makten til Lula, kommer Bolsonaro nå med en kontrabeskjed. Bolsonaro hevder nemlig å ha påvist valgjuks.

I går leverte Bolsonaros advokat Marcelo de Bessa inn klage til Brasils føderale valgdomstol. Striden står rundt de digitale stemmemaskinene. Partido Liberals leder Valdemar Costa Neto sier de har avdekket at 280.000 maskiner, det vil si 59 prosent av maskinene, som er fra før 2020, manglet ID-nummer i internloggen.

Partiet vil derfor at alle stemmer som er avgitt gjennom de aktuelle maskinene, skal kjennes ugyldige. Valgdommer Alexandre de Moraes vil på sin side ikke behandle klagen før partiet leverer en justert rapport hvor også resultatet fra første valgomgang 2. oktober inkluderes, skriver NTB.

Mediene har innhentet uttalelser fra et kobbel eksperter som forklarer at manglende ID-nummer på stemmemaskinene ikke påvirker valgresultatet. Det «underkjenner ikke påliteligheten eller troverdigheten på noe vis», mener en.

Partiet har beregnet at Bolsonaro vil stå igjen med 51 prosent av stemmene og dermed ha vunnet valget hvis de påstått ugyldige stemmene annulleres. I andre valgomgang fikk Lula og Bolsonaro henholdsvis 50,9 og 49,1 prosent.

Bolsonaro er uformelt kjent som Tropenes Trump på grunn av sine personlige og politiske likheter med sin tidligere presidentkollega Donald Trump. Foran andre valgrunde 31. oktober uttalte Trump at han håper Bolsonaro vinner.

