PFU har behandlet klagen mot den omstridte TV 2-profilen Fredrik Græsvik.

Onsdag ble TV 2 felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 2.2, 3.3 og 3.9 om henholdsvis å beskytte den journalistiske troverdigheten og integriteten, om å klargjøre premissene, og om å opptre hensynsfullt i møte med kilder, i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det er Eirik Furuseth som har klaget inn TV 2. Bakgrunnen for Furuseths klage var at Græsvik sendte meldinger til Furuseth på Facebook, etter at Furuseth i et Facebook-innlegg problematiserte at TV 2 har ansatt Karianne Solbrække som nyhetsredaktør, da hun har vært ekstremisten Arfan Bhattis elskerinne. Græsvik, en mangeårig utenrikskorrespondent i TV 2, Fredrik Græsvik, sendte da meldinger til Furuseth som sistnevnte opplevde som truende og trakasserende.

Mange av PFUs medlemmer deltok under behandlingen av denne klagen, og engasjementet var stort.

– Jeg syns rett og slett det er en stygg sak, sa Rosendorf Joys.

Hun gikk så langt som å fastslå at saken sår rokker ved troverdigheten til TV 2 og journalistikken i sin helhet.

Joys hadde også forståelse for at oppførselen til Græsvik opplevdes som ubehagelig for Eirik Furuseth.

– Det er ikke noen tvil om at det oppleves som å få en forespørsel fra en journalist som jobber et sted, og at det var en ubehagelig melding å få med halvkvedede viser i Messenger-feeden, er ikke vanskelig å skjønne.

