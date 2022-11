annonse

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug mener det er viktigere hva folk sitter igjen med enn hva de kan trekke av på skatten.

Fremskrittspartiet har, stikk i strid med Stortingets flertall, foreslått å kutte skatter og avgifter med 57 milliarder kroner.

– I denne skattepakken vil alle, også de fagorganiserte, få større skattelette enn de vil få med regjeringens opplegg. Da ville alle få, ikke bare de fagorganiserte, sier Listhaug til Dagsavisen. Hun legger til:

annonse

– Dette er en tid der de som har minst så definitivt har det vanskeligst. Vi går inn i vinteren og folk fryser og er sultne. Da er det viktigere enn noen gang at vi setter inn støtet og bidrar til at de med lave inntekter vil få mer igjen på konto.

Les også: Se, her er noe som IKKE kuttes i statsbudsjettet

Listhaug sier det viktigste for folk er hva de sitter igjen med til slutt, ikke hva slags fradrag de får. Hun er ikke bekymret for at færre arbeidstakere vil se fordelen med å organisere seg dersom denne skattefordelen blir droppet.

annonse

– Vi tror jo ikke at folk organiserer seg fordi de får et fradrag, sier Sylvi Listhaug. Hun begrunner sin påstand slik:

– Det tror vi de gjør av helt andre årsaker, at de ser at det gagner deres situasjon. Det å ha så liten tro på norske arbeidstakere – at den eneste grunnen til at de organiserer seg, er at de får et fradrag? Nei, det tror vi ikke.

Saken fortsetter.

Etter at regjeringen Støre tiltrådte oktober i fjor, har de nesten doblet skattefradraget som lar en trekke medlemsavgiften til fagforbund av fra inntekten sin.

Det skjer samtidig som regjeringen kutter goder og skjerper skatter og avgifter for stort sett alle andre grupper, herunder en økning i egenandel på medisin.

annonse

For 2022 kan du trekke 3.850 kroner i betalt fagforenings-kontingent fra skattepliktig inntekt. Neste år øker beløpet til hele 7.700 kroner. Det gir en fagorganisert person en skattelette på rundt 850 kroner, i praksis en skattefri dagslønn.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT