Man City-spiller Erling Braut Haaland, opprinnelig fra Bryne i Rogaland, skal ha funnet seg dame fra samme bygd.

Det skriver The Sun i en eksklusiv reportasje sent i går kveld.

Haaland, som for tiden er et av Fotball-Englands største navn, er flere ganger blitt observert sammen med den unge brunetten.

Det har helt klart vakt oppsikt. Haaland (22), med en ukelønn på ti millioner kroner, er ettertraktet også utenfor fotballbanen.

Den heldige utkårede skal være Haalands sambygding Isabel (18), ifølge The Suns kilder. De to skal ha kjent hverandre i flere år.

En av kildene poengterer at damene «står i kø» for å være sammen med Man City-spilleren, men at Haaland er en «følsom fyr».

– Han har behov for å stole på folkene i livet sitt og bare fokusere på fotball, sier det som tilsynelatende er en kompis av Haaland.

Saken fortsetter.

Isabel, angivelig deltidsansatt i en klesbutikk, skal ha slettet sine profiler i sosiale medier etter at søt musikk begynte å oppstå mellom de to.

Ifølge The Sun var Isabel inne i Haalands liv allerede da han spilte for Borussia Dortmund i Tyskland, og skal ha reist for å se ham spille.

Paret skal blant annet ha blitt sett sammen i Marbella, hvor Haaland tidligere i år kjøpte en luksusvilla til 63 millioner kroner.

