Fremskrittspartiet stilte spørsmål i Stortinget om hvor høy bruken av konsulenter i Statkraft og Statnett er.

Til svar fikk de at departementene ikke sitter på en slik oversikt.

– Når ministeren på seks dager ikke evner få oversikt på spørsmålet vårt om hvilke beløp de statlige kraftselskapene Statkraft og Statnett bruker på private kommunikasjonsbyråer, virker det som både han og selskapene har lite kontroll, sier Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen til Dagbladet, og legger til:

– En regjering som går til valg på å kutte i bruk av rådgivere, bør evne å ha kontroll eller oversikt over hvor mange private byråer selskapene de er ansvarlige for bruker, samt om bruken går opp eller ned.

Nilsen sier at det kan virke å være hjemme alene-fest. Enten har ikke de statlige selskapene eller departementet oversikten over byråbruk, eller så vil man ikke fortelle det. Han mener begge deler er foruroligende.

Årsaken til at spørsmålet om konsulentbruk kom opp i Stortinget, er at Statkraft nylig ansatte en kommunikasjonsdirektør fra PR-byrået Zynk, som hadde Statkraft som kunde i mange år. Han sa i et intervju med E24 at han kjenner selskapet godt.

