Ikke siden andre verdenskrig har så mange innvandret til Storbritannia.

Storbritannia hadde en netto innvandring på drøyt en halv million fra juli i fjor til juni år.

Det fremgår av tall fra statistikkbyrået ONS at landet hadde en nettoinnvandring på 504.000 personer i løpet av de tolv månedene fram til juni. Dette dreier seg i all hovedsak om innvandring fra land utenfor EU. For denne gruppen var nettoinnvandringen 509.000.

Hva gjelder briter og EU-borgere var nettoinnvandringen negativ i den aktuelle perioden. 45.000 flere briter flyttet ut enn hjem. 51.000 flere EU-borgere som forlot Storbritannia.

ONS estimerer at om lag 35.000 migranter kom sjøveien i små båter over Den engelske kanal.

Til sammen kom 1,1 millioner mennesker til Storbritannia med mål om å bli i landet i en lengre periode. Det er 435.000 flere enn året før. Drøyt 700.000 av innvandrerne kom fra land utenfor EU, mens tallet var 379.000 året før.

Statistikkbyrået peker blant annet på visumordninger for ukrainske flyktninger og for afghanere og personer fra Hongkong som faktorer som kan ha bidratt til økningen.

