annonse

Er det uunngåelig at Trump blir republikanernes presidentkandidat i 2024?

Ifølge en meningsmåling foretatt av Emerson College Polling og utgitt tirsdag, har USAs forhenværende president, Donald J. Trump, en solid 30 prosentpoengs ledelse over nestemann i rekken av potensielle republikanske presidentkandidater i valget i 2024.

55,1 prosent av republikanske registrerte velgere vil stemme på Trump i primærvalget, som plasserer ham 30,3 prosentpoeng foran sin nærmeste konkurrent, guvernør Ron DeSantis fra Florida, som fikk 24,8 prosent oppslutning.

annonse

Tidligere visepresident Mike Pence kom på tredjeplass, med 7,5 prosent oppslutning, mens 3,6 prosent av respondentene opplyste at de vil støtte den avtroppende kongresskvinnen Liz Cheney, nestlederen for komiteen som etterforsker kongress-stormingen 6. januar. 3,4 prosent av respondentene sa at de vil stemme på Texas-senator Ted Cruz.

Variasjon

Ifølge direktør for Emerson College Polling, Spencer Kimball, varierer støtten til Trump og DeSantis mellom ulike utdannings- og aldersdemografier:

annonse

Les også: DeSantis foran Trump i ny nasjonal meningsmåling i USA

– Det er et sterkt utdanningsskille blant republikanske primærvelgere. Et flertall på 71 prosent av velgerne med videregående eller lavere grad støtter Trump i 2024, mens 14 prosent støtter DeSantis. Et flertall på 53 prosent av de med en bachelorgrad, noe universitetsutdannelse, eller lignende støtter Trump, mens 28 prosent støtter DeSantis. Derimot er republikanske velgere med en master- eller doktorgrad mer splittet: 32 prosent støtter Trump, 29 prosent støtter DeSantis, og 18 prosent støtter Mike Pence for den republikanske nominasjonen, sier han.

Det finnes også et aldersskille i preferansene til republikanske velgerne i primærvalget: Yngre velgere under 50 år foretrekker Trump over DeSantis med henholdsvis 67 og 14 prosent. For velgere mellom 50 og 64 år er de tilsvarene tallene 54 mot 32 prosent. Republikanere over 65 år er derimot mer splittet, med 39 prosent som støtter Trump mot 32 prosent som støtter DeSantis.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT