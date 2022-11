annonse

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) mener at Norge lar barn lide for foreldrenes handlinger i utvisningssaker.

– Til tross for flere rapporter og advarsler fra sivilsamfunnet, forskere og psykologer om at barn påføres traumer og at Norge ikke ivaretar barns rettigheter i tråd med Barnekonvensjonen, fortsetter myndighetene å la barn lide for foreldrenes handlinger i utvisningssaker, skriver seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen i Dagsavisen.

NOAHs mener at utlendinger med barn bør blir ilagt andre reaksjoner enn utvisning. Et alternativ kan for eksempel være lengre ventetid før de får permanent opphold. Da kan staten reagere på lovbrudd, og samtidig ivareta barns behov og menneskerettigheter, mener NOAS.

Ankerbarn

Erlend Wiborg, som sitter på Stortinget for Frp som partiets innvandringspolitiske talsperson, er på sin side opptatt av å sikre en strengere politikk.

– Bør det være egne regler for asylsøkere med barn, eller skal det være likt for alle?

– Dessverre bruker flere foreldre sine barn som såkalte ankerbarn, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg peker på at noen sender barna sine til Norge, gjerne med falsk alder i håp om at det skal øke sannsynligheten for å få opphold. Dette sånn at foreldrene kan få komme på familiegjenforening i etterkant.

– Dette er uakseptabelt og utsetter barna for en farefull ferd til Europa, men er også et forsøk på å snike seg inn i Norge, sier han.

– Derfor må vi være prinsippfaste og si nei til personer som ikke har behov for beskyttelse, dette uavhengig av alder. Ellers vil vi stimulere til at bruken av ankerbarn bare vil øke.

