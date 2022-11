annonse

Det norske forsvarsselskapet Kongsberg Defence & Aerospace kunngjorde onsdag at britiske fregatter og destroyere skal utstyres det høyteknologiske «Naval Strike Missile» (NSM).

Naval News melder at Royal Navy vil utstyre NSM på «Type 23» fregatter og «Type 45» destroyere, i samarbeid med den norske regjeringen.

Ifølge en pressemelding fra Kongsberg Defence & Aerospace vil samarbeidet resultere i at flere britiske krigsskip vil bli utstyrt med det svært sofistikerte missilet, som igjen vil bidra til å «øke sikkerheten i våre felles interesseområder».

Det norske «skipsdødarmissilet» vil erstatte det USA-produserte anti-skipmissilet kjent som Harpoon, som egentlig skulle fases ut i 2018, men som ble utsatt til 2023. NSM skal derfor være operativt på det første Royal Navy-fartøyet om litt over 12 måneder.

– Kongsberg er veldig fornøyd med å ønske Royal Navy velkommen som medlem av brukergruppen til NSM. Vi støtter stolt styrkingen av forsvarsbåndene mellom våre nasjoner ved å integrere NSM på Royal Navy sine fartøyer, sier konsernsjef i Kongsberg Defence & Aerospace Øyvind Kolset i en uttalelse.

NSM er kjent for å være et presisjonsvåpen i verdensklasse. Det har lang rekkevidde og kan finne og ødelegge fiendtlige skip på avstander på opptil 100 nautiske mil unna. Missilet flyr i «havskummende» høyde, har terrengfølgende evner og bruker en avansert systemer for å ta ut fiendtlige skip under utfordrende forhold.

